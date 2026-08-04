스포츠업계, 운동 후 회복까지 고려한 ‘리커버리 릴렉싱 슈즈’ 주목

사진=다이나핏

여름 휴가와 야외 활동이 이어지는 동시에 가을 마라톤 및 러닝 대회를 앞두고 러너들의 훈련량이 늘어나는 시기다. 최근에는 운동 성과뿐 아니라 운동 후 휴식과 컨디션 관리까지 중요하게 여기는 소비자가 늘면서, 러닝이나 고강도 운동 후 편안하게 착용할 수 있는 ‘리커버리 슈즈’가 주목받고 있다.

리커버리 슈즈는 단순히 편안한 일상화를 넘어 쿠셔닝, 충격 흡수, 통기성, 경량성 등을 강화한 것이 특징이다. 스포츠업계는 운동 후 발의 부담을 줄여주는 기능성 구조에 일상에서도 활용하기 좋은 디자인을 더한 슬라이드, 뮬, 플립플랍 등 다양한 릴렉싱 슈즈를 선보이고 있다.

먼저 다이나핏이 선보이는 ‘바이탈 뮬’은 에너지를 효과적으로 흡수하는 리커버리 기능의 미드솔을 적용해 러닝이나 고강도 훈련 후 편안한 착화감을 제공하는 제품이다. 상단부에는 통기성이 뛰어난 에어홀을 적용해 장시간 착용 시 발생하는 열기와 땀을 배출하는 데 도움을 준다. 바닥면 아웃솔에는 고무 소재를 적용해 미끄러짐을 줄이고, 보행 시 안정적인 접지력을 제공한다. 260mm 기준 197g의 가벼운 무게와 4cm 굽 높이로 설계돼 일상에서도 부담 없이 착용할 수 있다.

호카의 ‘오라 리커버리 슬라이드 3’는 넓은 아웃솔 바닥면과 액티브 풋 프레임(Active Foot Frame) 설계로 보행 안정성을 높인 리커버리 슈즈다. 이중 밀도의 기하학적 구조와 성형 아웃솔, 미래지향적인 실루엣을 접목해 부드러운 쿠셔닝과 충격 완화에 도움을 준다. 친환경 사탕수수 기반 소재로 제작된 풋베드를 적용해 경량성을 높였으며, 발 윗부분을 감싸는 갑피에는 4개의 에어 플로우(Air Flow) 채널을 설계해 통기성을 강화했다. 270mm 기준 220g의 가벼운 무게로 편안한 착용감을 제공한다.

사진=호카

뉴발란스의 ‘리커버리 슬라이드’는 러닝 후 편안한 착용감을 위해 쿠셔닝과 설계 기술을 접목한 제품이다. 발바닥을 받쳐주는 미드솔에는 충격 흡수력이 우수한 인젝션 폼(Injection Foam)을 적용해 부드러운 착지감을 제공하며, 힐패드 부분에는 뉴발란스의 프레쉬폼(Fresh Foam) 기술과 마사지 디테일을 더해 안정감 있는 착용감을 구현했다. 수분을 흡수하지 않는 클로즈드 셀(Closed-cell) 폼 구조의 방수 소재를 사용해 물 세척이 가능하며 위생적인 관리가 용이하다. 제품은 6mm 드롭 설계와 235g의 무게를 갖췄다.

우포스의 ‘남녀공용 플립플랍’은 심플한 디자인으로 일상 데일리룩부터 다양한 실내외 활동까지 폭넓게 매치하기 좋은 제품이다. 브랜드 독자 기술로 개발한 우폼(OOfoam™) 소재를 적용해 충격 흡수력을 높였으며, 발 아치를 지지하는 인체공학적 아치 서포트 설계로 편안한 착용감을 제공한다. 보행 시 발과 무릎, 허리에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움을 주는 것이 특징이며, 미국족부의학협회(APMA) 공식 인증을 획득했다.

다이나핏 관계자는 “러닝이 일상 스포츠로 확산되면서 신발 선택 기준도 운동 중 퍼포먼스에서 운동 후 회복과 일상 활용도까지 넓어지고 있다”며 “리커버리 슈즈는 편안한 착화감과 기능성 설계를 바탕으로 운동 후 휴식과 데일리 착장을 함께 고려하는 소비자들에게 주목받고 있다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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