‘막내 우승자’ 문동현부터 ‘대상’ 문경준까지… KPGA 올스타, 오크밸리로 향하는 이유

올해 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’에서 우승을 차지한 문동현이 오는 11일부터 강원도 원주 오크밸리CC에서 열리는 2026 KPGA 유소년 골프 캠프에 참가해 골프 꿈나무와 만난다. KPGA 제공

KPGA 투어 선수와 골프 꿈나무의 특별한 만남이 이어진다.

‘2026 KPGA 유소년 골프 캠프’가 오는 11일부터 13일까지 사흘간 강원 원주에 위치한 오크밸리CC에서 개최된다.

국내 유소년 골프 저변 확대를 위해 2024년 처음으로 시작된 ‘KPGA 유소년 골프 캠프’는 올해로 3회째를 맞이한다. KPGA 투어 선수 10명과 유소년 선수 30명 규모로 시작된 이번 행사는 지난해부터 2배로 확대, 20명의 KPGA 투어 선수와 초·중·고 유소년 선수 60명이 참가한다.

KPGA 투어 선수로 먼저 올 시즌 상반기 우승자들 중 4명이 나선다. 국내 최고 권위의 대회 ‘제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’에서 우승을 차지한 문동현(20·우리금융그룹)을 비롯해 ‘2026 우리금융챔피언십’ 우승자 최찬(29·대원플러스그룹), ‘KPGA 파운더스컵’ 우승자 오승택(28·COWELL), ‘제21회 DB손해보험 프로미 오픈’ 챔피언 이상엽(32)이 유소년들과 만난다. 이어 역대 ‘제네시스 대상’ 수상자 문경준(44)과 이태희(42·OK저축은행), KPGA 투어 통산 3승의 김우현(35), 엄재웅(36·우성종합건설) 등이 ‘KPGA 유소년 골프 캠프’ 라인업에 이름을 올렸다.

특히 이태희는 3년 연속 ‘KPGA 유소년 골프 캠프’에 참가해 유소년들과 특별한 추억을 이어간다. 또 김우현, 김준성, 김학형, 문동현, 박준홍, 전재한, 조민규 등 7명의 선수는 지난해부터 2년 연속 ‘KPGA 유소년 골프 캠프’에 참석한다.

올해 처음 참석하는 최찬은 “평소 유소년 선수들을 만날 기회가 없는데 이렇게 함께 시간을 보낼 수 있어 설레는 마음”이라며 “유소년 선수들이 이 시간을 통해 하나라도 더 배워갈 수 있도록 노력하겠다. 무엇보다 꿈나무들이 골프를 마음껏 즐기며 함께 좋은 추억 만들었으면 좋겠다”는 참가 소감을 밝혔다.

올해로 두번째 참석을 알린 문동현은 “지난해에는 루키 시즌을 보내며 ‘KPGA 유소년 골프 캠프’에 왔었는데 올해는 ‘KPGA 선수권대회’에서 우승을 한 뒤 참석하게 돼 기분이 색다르다”며 “작년에는 비가 많이 와서 유소년 선수들과 많은 시간을 보내지 못해 아쉬웠는데 올해는 날씨가 좋아 아이들과 더 재미있고 유익한 시간 보낼 수 있길 바란다”고 전했다.

국내 유소년 골프 저변 확대를 목적으로 마련된 ‘KPGA 유소년 골프 캠프’는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 지원을 받아 시행되는 사업이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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