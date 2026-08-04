‘불꽃야구2’ 신재영·정훈 맹활약…휘문고 상대 13:4 대승

불꽃 파이터즈 정훈이 적재적소에서 활약하며 정규직 승격에 확실한 마침표를 찍었다.

지난 3일 공개된 ‘불꽃야구2’ 12화에서 불꽃 파이터즈가 휘문고의 거센 반격을 뿌리치고 13:4 대승을 거두는 모습이 그려졌다.

불꽃 파이터즈는 2회 말 터진 이택근의 선제 솔로포, 정성훈과 정의윤의 연속 적시타로 8:1의 리드를 잡았지만 유희관의 뒤를 이어 마운드를 지키던 이대은이 5회 초 급격하게 흔들렸다. 이대은은 내리 3안타를 내주며 2점을 더 실점했고 ‘에이스’ 신재영이 긴급 투입됐다. 그는 1점을 줬지만 이내 침착함을 되찾고 다시 한번 삼진을 잡아내며 위기에서 빠져나왔다.

6회 말 파이터즈는 박재욱은 특유의 꼬다리 타법으로 1타점 적시타, 7회 말 정훈의 2타점 적시 2루타로 크게 앞서갔다. 정훈의 극적인 첫 안타는 정규직 승격을 향한 청신호를 밝혔다.

신재영은 예리한 슬라이더로 휘문고 타선을 꽁꽁 틀어막았다. 13타자를 상대하면서 무려 9타자를 삼진 처리하며 본인의 한 경기 최대 탈삼진 기록을 세웠다. 9회 초 마무리로 오른 오승환은 돌직구로 삼진을 잡아내며 파이터즈의 5연승을 이끌었다.



‘불꽃야구’는 오는 8일 오후 6시 부산 사직야구장에서 시즌 열두 번째 직관 경기를 펼친다. 대통령배 전국고교야구대회 통산 최다 우승, 봉황대기 전국고교야구대회 통산 4회 우승에 빛나는 부산고등학교와 맞붙는다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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