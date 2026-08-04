“비 와도 요정 비주얼”…에스파 카리나, 과감 백리스에 반전 매력 [스타★샷]

카리나가 청량하고 로맨틱한 패션을 선보였다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 청량하면서도 로맨틱한 분위기의 페스티벌 패션을 선보이며 눈길을 사로잡았다.

지난 3일 카리나는 자신의 SNS 채널에 우산과 꽃 모양의 이모티콘과 함께 야외에서 촬영한 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 순백의 화이트 드레스를 입고 독보적인 아우라를 발산했다. 디테일이 돋보이는 상의는 레이스 장식의 넥라인과 과하지 않은 퍼프 슬리브, 리본 끈 포인트로 페미닌한 감성을 극대화했다.

특히 등 라인이 과감하게 드러나는 백리스(Backless) 디자인에 레이스 스트랩과 리본 끈 디테일을 더해 반전 매력을 선사했다. 여기에 허리 라인을 살짝 드러낸 컷아웃 및 로우라이즈 연출, 풍성하게 떨어지는 플레어 롱스커트가 어우러져 한층 입체적이고 청순한 실루엣을 완성했다.

액세서리 활용 역시 돋보였다. 카리나는 미니 진주와 비즈가 어우러진 얇은 초커 목걸이를 매치해 자칫 허전할 수 있는 넥라인에 감각적인 포인트를 주었다.

사진을 접한 팬들은 “비가 와도 변함없는 요정 비주얼”, “청순함과 세련미를 모두 잡은 완벽한 스타일링” 등 다채로운 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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