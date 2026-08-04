앳하트, 룰라 히트곡 '3! 4!' 리메이크…19일 컴백 확정

국내외 상승세를 타고 있는 걸그룹 앳하트(AtHeart)가 룰라의 명곡 '3! 4!'를 재해석한다.

앳하트는 지난 3일 공식 SNS를 통해 '타임 트래블 프로젝트'의 두 번째 싱글 '3! 4!'가 오는 19일 전 세계 동시 발매한다고 밝혔다. 1996년 대중적으로 인기를 끈 룰라의 '3! 4!'를 앳하트만의 감성으로 재해석한 싱글이다.

공개된 스케줄러는 1990년대 감성을 떠올리게 하는 전자사전에 각 프로모션 일정이 담겼다. 앳하트의 시그니처 인사말인 'Aim your heart!'라는 문구가 삽입돼 여름날의 청량한 무드를 극대화했다.

앳하트는 싱글 발매 전 콘셉트 이미지, 콘셉트 포토, 무드 필름, 뮤직비디오 티저 등을 순차 업로드하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다. 'HEARTPIECE', 'RHYTHM GAME'이라는 의문의 콘텐츠명 또한 함께 예고됐다.

'타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발매 당시 전 세계적인 사랑을 받은 명곡들을 앳하트만의 색깔로 재해석하는 글로벌 프로젝트다. 앳하트는 국내와 미국에서 큰 사랑을 받은 대표곡 1곡을 선정해 리메이크한다.

앳하트는 앞서 더 카디건스(The Cardigans)의 대표곡 'Lovefool'을 리크레이션한 'Say It'으로 프로젝트의 성공적인 출발을 알렸다. 원곡의 아이코닉한 멜로디를 유지하면서도 앳하트만의 현대적이고 댄서블한 바이브를 더했다. 타이탄콘텐츠 CPO 리아킴이 디렉팅한 짐볼 퍼포먼스까지 국내외에서 화제를 모았다.



지난달 30일(현지시간)에는 미국 로스앤젤레스 아이하트라디오 시어터에서 단독 공연 'iHeartKPOP with JoJo LIVE'를 개최했다. LA, 뉴욕, 텍사스, 피닉스 등 미주 전역에서 약 500명의 팬들이 공연장을 찾으며 국내외 상승세를 입증했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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