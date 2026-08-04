차가원 구속되던 밤…MC몽은 틱톡 라이브 방송

MC몽 인스타그램 캡처.

300억원대 사기 혐의를 받는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 구속된 시각, 과거 동업자였던 MC몽은 틱톡 라이브 방송을 진행했다.

MC몽은 지난 3일 밤부터 4일 새벽까지 자신의 틱톡 계정을 통해 다른 진행자들과 라이브 방송을 했다. 방송에서는 대화를 나누며 후원 경쟁 콘텐츠인 배틀 챌린지에 참여했다.

그는 차 대표의 구속이나 관련 의혹에 대해서는 별다른 언급을 하지 않았다.

앞서 전날 밤 서울중앙지법은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 혐의를 받는 차 대표에 대해 "증거인멸의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

차 대표는 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 제안해 242억원의 선수금을 받은 뒤 이를 이행하지 않은 혐의를 받고 있다. 경찰이 파악한 피해 규모는 약 300억원에 달한다. 차 대표 측은 그동안 혐의를 부인해왔다.

MC몽과 차 대표는 2023년 12월 함께 글로벌 프로듀싱 회사 원헌드레드를 설립하며 동업을 시작했다. 이후 원헌드레드는 빅플래닛메이드엔터테인먼트와 밀리언마켓 등을 계열사로 두고 사업을 확장했다.

그러나 두 사람의 동행은 오래 이어지지 않았다. 원헌드레드는 지난해 6월 "MC몽이 개인 사정으로 현재 회사 업무에서 배제된 상태"라고 밝혔다.

한편 MC몽은 복귀 시동을 걸었다. 오는 14~16일 예스24라이브홀에서 2026 MC몽 콘서트 '한여름 밤의 아이스 깨끼'를 개최한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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