'압도적 긍정' 산나비, 스팀 사이버펑크 축제 참가

국내외에서 작품성을 인정받은 네오위즈의 2D 액션 플랫포머 게임 '산나비'가 스팀 '사이버펑크 게임 축제 2026'에 참가해 할인 프로모션을 진행하며 이용자들과 만난다.

네오위즈는 오는 11일까지 열리는 사이버펑크 게임 축제 2026 기간 동안 산나비 본편과 OST를 할인으로 만나볼 수 있다고 4일 밝혔다. 뿐만 아니라 산나비와 액션 플랫포머 게임 나인 솔즈를 함께 구매할 수 있는 번들도 추가 할인이 적용된다.

나인 솔즈는 세키로: 섀도우 다이 트와이스에서 영감을 받은 패링 중심의 전투 시스템과 수작업으로 완성한 2D 그래픽, 동양 판타지 세계관을 내세운 작품이다. 이용자는 고대 외계 문명이 남긴 세계를 탐험하며 절대 권력자인 9 Sols(나인 솔즈)를 쓰러뜨리는 복수의 여정을 경험할 수 있다.

산나비는 사이버펑크 세계관과 탄탄한 스토리, 감각적인 2D 그래픽으로 국내외 이용자들에게 호평을 받아온 작품이다. 2022 대한민국 게임대상 인디게임상을 시작으로 2024 차이나조이 인디게임 개발 어워드에서 최고의 액션 어드벤처 게임으로 선정되는 등 작품성을 인정받았다.

지난해 11월 공개된 무료 DLC 산나비: 귀신 씌인 날 역시 스팀에서 본편과 마찬가지로 '압도적으로 긍정적' 평가를 유지하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

네오위즈는 게임 외 콘텐츠를 통한 팬들과의 소통도 확대하고 있다. 최근 공식 유튜브와 인스타그램, X 등 SNS 채널에서 산나비 숏컷 애니메이션 시리즈를 연재 중이며, 현재까지 공개된 4편의 영상은 유튜브와 인스타그램 합산 기준 누적 조회수 150만 회를 돌파했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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