카카오게임즈, '김부장' 원작사 더그림엔터와 맞손…IP 게임화 본격화

카카오게임즈가 인기 웹툰 IP를 게임으로 확장하기 위해 더그림엔터테인먼트와 손을 맞잡았다.

카카오게임즈는 4일 더그림엔터테인먼트와 지식재산권(IP) 기반 게임 개발 및 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 카카오게임즈는 더그림엔터테인먼트가 보유한 다양한 만화·웹툰 IP를 게임 개발과 서비스에 활용할 수 있게 됐다. 양사는 경쟁력 있는 웹툰 IP를 게임으로 재해석해 이용자들에게 새로운 콘텐츠 경험을 제공한다는 계획이다.

더그림엔터테인먼트는 웹툰 작가 박태준이 설립한 제작사로, '외모지상주의', '김부장' 등 국내는 물론 글로벌 시장에서도 인기를 얻은 다수의 웹툰 IP를 보유하고 있다.

카카오게임즈는 이번 협업을 통해 원작 팬층을 기반으로 게임 경쟁력을 강화하는 한편, 글로벌 시장에서도 통할 수 있는 신규 타이틀 발굴에 속도를 낼 방침이다.

이시우 카카오게임즈 대표는 "강력한 IP와 탄탄한 팬덤을 보유한 더그림엔터테인먼트와 협력하게 돼 기대가 크다"며 "양사의 강점을 결합해 국내를 넘어 글로벌 이용자들에게도 사랑받을 수 있는 게임을 선보일 수 있도록 의미 있는 협업을 이어가겠다"고 말했다.

안형수 더그림엔터테인먼트 대표는 "게임 서비스 역량을 갖춘 카카오게임즈와 함께하게 돼 뜻깊다"며 "웹툰 IP와 게임의 결합을 통해 양사의 시너지를 극대화하고, 성공적인 원소스멀티유즈(OSMU) 사례를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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