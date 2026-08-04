노느매기, 소비자가 직접 뽑은 ‘2026 대한민국 올해의 녹색상품’ 선정

사회적협동조합 노느매기가 소비자가 직접 뽑은 ‘2026 대한민국 올해의 녹색상품’에 EM다기능비누가 선정됐다고 밝혔다.

박상호 노느매기 이사장은 ”이번 선정은 환경을 고려한 제품 개발과 지속가능한 소비문화 확산을 위한 노력을 소비자들에게 인정받은 성과라 더욱 의미가 깊다“고 말했다.

2013년 주거취약계층의 자립과 자활을 위해 설립된 노느매기는 친환경 제품들을 통해 자원 절약과 환경보호에 기여하는 사회적협동조합으로의 역할을 꾸준히 실천해 왔다. 이번에 녹색상품으로 선정된 EM다기능비누는 유용미생물인 EM을 활용해 설거지, 세탁, 청소 등 일상생활에서 두루 사용할 수 있으며 노느매기의 베스트셀러 제품이기도 하다.

노느매기는 올해 초 비누공예사 민간자격증 등록기관으로 선정되어 EM다기능비누 외에도 설거지비누세트, 수제비누세트 등의 고체비누 형태를 통해 플라스틱 포장재 사용을 줄이는데 앞장서고 있으며 지속가능한 소비를 실천하려는 소비자들에게 새로운 선택지를 제시하고 있다.

박상호 이사장은 “올해 다양한 정부지원사업을 통해 수제비누세트 외에도 업사이클링 제품 개발 및 자원순환모델로 지역을 위해 계속해서 노력하겠다”고 소감을 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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