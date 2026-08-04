한국 찾은 뮌헨과 맨시티… 프로토 승부식 91회차 마감 임박

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 클럽친선전 3경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 91회차가 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.

이번 회차엔 ▲제주 SKFC-바이에른 뮌헨전(4일 오후 8시 제주월드컵경기장) ▲K리그-맨체스터 시티전(5일 오후 8시 서울월드컵경기장) ▲첼시-유벤투스(5일 오후 8시30분 홍콩 카이탁 스타디움)전이 대상경기로 선정됐다. 유럽 리그 개막을 앞두고 치러지는 친선경기인 만큼 여름 이적시장을 통해 합류한 선수들의 적응 상태와 감독들의 전술 실험, 주전 선수들의 출전 시간 배분 등이 경기 결과에 영향을 미칠 수 있다.

이 가운데 제주-뮌헨전은 ▲승무패(261번) ▲핸디캡(262번) ▲언더오버(263번) ▲SUM(264번) 유형을 선택할 수 있다. 경기 개최 시각인 4일 오후 8시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매가 가능하다. 나머지 팀 K리그-맨체스터 시티전 및 첼시-유벤투스전은 경기 개최일보다 앞선 4일 오후 11시까지 참여할 수 있다.

가장 먼저 열리는 제주-뮌헨전에서는 한국 국가대표 수비수 김민재(뮌헨)의 국내 무대 출전 여부가 관심을 모은다. 뮌헨은 뱅상 콩파니 감독 체제에서 새 시즌을 준비하고 있다. 이번 아시아 투어 명단에는 김민재를 비롯해 마누엘 노이어, 요주아 키미히, 루이스 디아스와 새롭게 합류한 나다니엘 브라운 등이 포함됐다.

해리 케인과 마이클 올리세, 다요 우파메카노, 새로 영입한 이스마엘 사이바리 등은 이번 아시아 투어에 참가하지 않았다. 핵심 선수들의 출전 여부와 젊은 선수들의 기용 폭이 제주전의 주요 변수가 될 것으로 보인다.

제주는 2026시즌을 앞두고 파울루 벤투 전 한국 국가대표팀 감독을 보좌했던 세르지우 코스타 감독을 새로운 사령탑으로 선임했다. 코스타 감독은 새로운 전술을 팀에 접목하며 팀을 이끄는 중이다. 특히 최근 5경기서 무패를 마크, K리그1 7위(7승7무7패·승점 28)에 위치해 있다.

이어 5일 팀 K리그-맨체스터 시티전에선 K리그를 대표하는 선수들과 잉글랜드 프리미어리그 명문 구단의 맞대결이 펼쳐진다. 팀 K리그는 정정용 전북현대 감독이 지휘봉을 잡고 정경호 강원FC 감독이 코치로서 보좌한다. 정 감독은 연령별 대표팀과 K리그에서 쌓은 경험을 바탕으로 선발된 선수들의 조직력을 끌어올리는 데 집중할 것으로 점쳐진다.

맨체스터 시티는 이번 시즌부터 엔조 마레스카 감독이 팀을 이끌고 있다. 아시아 투어 첫 경기서 인터 밀란과 정규시간 동안 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 패했으며, 팀 K리그전을 통해 새로운 감독의 전술과 선수단 조합을 다시 한번 점검할 예정이다.

같은 날 오후 8시30분엔 첼시와 유벤투스가 홍콩에서 맞붙는다. 첼시는 사비 알론소 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았으며, 모건 로저스 등 새로운 선수들을 영입해 전력을 보강했다. 유벤투스 역시 루치아노 스팔레티 감독 체제에서 랑달 콜로 무아니 등을 합류시키며 새 시즌을 준비하고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “김민재가 속한 바이에른 뮌헨과 팀 K리그가 상대하는 맨체스터 시티 등 국내 축구팬들의 관심이 높은 클럽친선경기가 프로토 승부식 91회차 대상경기에 포함됐다”며 “유럽 축구 개막을 앞두고 변화가 많은 각 팀의 감독 및 선수단을 면밀하게 확인한 뒤 승부 예측에 참여해 주길 바란다”고 전했다.

프로토 승부식 91회차의 대상경기와 게임 유형, 배당률 등 자세한 내용은 스포츠토토 홈페이지와 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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