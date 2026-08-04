타이어뱅크, 소방히어로 52호에 부산 소속 소방교 선정

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크는 한국노총 산하 전국소방안전공무원노동조합과 공동으로 선정하는 ‘소방히어로’ 52호에 부산 중부소방서 소속 정연우 소방교를 선정했다고 4일 밝혔다.

정 소방교는 2019년 임용된 이후 각종 재난 현장에서 화재 진압과 구조·구급 활동을 수행하며 시민의 생명과 재산 보호에 힘써왔다.

현장 대응 역량을 높이기 위한 전문성 강화에도 나서고 있다. 정 소방교는 소방설비산업기사와 산업안전기사 등 소방·안전 분야 직무 관련 자격증을 취득하며 재난 현장에 필요한 기술적 이해와 실무 능력을 쌓아왔다.

화재와 사고 현장 대응뿐 아니라 생활 안전문화 확산 활동에도 참여했다. 소방차 길 터주기 운동과 소화전 주변 불법 주정차 근절 캠페인 등을 통해 시민들에게 긴급차량 통행로와 소방시설 확보의 중요성을 알려왔다.

타이어뱅크와 노동조합은 이 같은 현장 활동과 재난 예방 노력을 평가해 정 소방교를 소방히어로 52호로 선정했다.

정 소방교는 감사장 전달식 당일 관할 지역 긴급 출동으로 행사에 참석하지 못했다. 대신 감사장을 받은 동료 소방관을 통해 “훌륭한 동료와 선후배가 많은 가운데 소방히어로로 선정돼 영광”이라며 “재난 현장 최일선에서 국민을 위해 일하는 소방공무원으로서 맡은 업무에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

타이어뱅크 관계자는 “국민 안전을 위해 현장에서 근무하는 소방공무원들에게 감사드린다”며 “소방공무원의 활동을 알리고 권익 향상을 지원하는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

타이어뱅크는 ESG 경영 활동의 하나로 전국소방안전공무원노동조합과 업무협약을 맺고 매월 소방히어로를 선정하고 있다. 2022년 1호 선정을 시작으로 현재까지 소방공무원 52명에게 감사장과 지원 물품을 전달했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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