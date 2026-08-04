소울드림, ‘시카메이트 자가점착 탄력밴드’ 2종 출시

사진=소울드림

소울드림은 자사가 운영하는 브랜드 시카메이트가 일상생활과 야외 활동 시 사용할 수 있는 '자가점착 탄력밴드' 2종을 출시했다고 4일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 신제품은 별도의 테이프나 접착제 없이 밴드 단면끼리 맞물려 고정되는 자가점착 구조를 채택했다. 사용자가 필요한 길이만큼 잘라 쓸 수 있는 형태이며 용도에 따라 선택할 수 있도록 2가지 종류로 출시됐다.

신제품은 가락, 발가락, 관절 부위의 가벼운 지지 및 신체 보호 등 스포츠 용도로 사용할 수 있으며 소지품이나 생활용품을 임시로 묶어 정리하는 데도 적용할 수 있다. 사용 목적에 맞춰 감는 횟수와 압박 강도를 조절하는 방식이다.

시카메이트 관계자는 “일상에서 보다 간편하게 사용할 수 있는 제품을 찾는 소비자들의 수요를 고려해 자가점착 탄력밴드 2종을 선보이게 됐다”며 “사용 편의성과 휴대성을 중심으로 제품을 구성했다”고 전했다.

시카메이트 자가점착 탄력밴드는 질병의 진단·치료·경감·예방 또는 신체 기능의 교정 등을 목적으로 하는 의료기기가 아닌 스포츠용품이다.

한편 '시카메이트 자가점착 탄력밴드'는 약국과 온라인, 대형마트 채널을 통해 순차적으로 판매될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]