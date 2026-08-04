‘김지선 아들’ 래퍼 시바, 건강 이상 고백 후 근황…“사회공포증·공황장애 극복 중”

사진 = 시바 SNS 계정

코미디언 김지선의 둘째 아들이자 래퍼 시바(SIVAA)가 건강을 회복하며 다시 일상을 찾아가고 있는 근황을 전했다.

시바는 4일 자신의 SNS에 “오랜만에 글로 근황을 전하고 싶어 찾아왔다”며 장문의 글을 게재했다.

그는 “한동안 음악만으로 충분히 먹고살 수 있다는 다소 거만한 생각을 했다”며 “그동안 모아둔 돈을 모두 음악에 쏟아부었지만, 현실적으로 가진 돈이 점점 줄어들면서 앞으로의 삶에 대한 걱정도 커졌다”고 털어놨다.

이어 “무엇보다 사회공포증과 공황장애가 심한 상태에서 새로운 일을 알아봐야 한다는 사실이 너무 두려웠다”며 “회피하며 눈을 뜨면 작업실에 가고, 운동을 하고 다시 작업하는 생활을 이어왔다. 하지만 어느 순간 일상이 저를 갉아먹고 있다는 생각이 들었다”고 고백했다.

현재 아르바이트를 시작했다는 시바는 “일주일에 4일, 하루 7시간씩 일하고 남는 시간에는 음악에 집중하고 있다”며 “다시 사회에서 일을 할 수 있다는 것, 사회공포증과 공황장애를 극복해 나가고 있다는 사실만으로도 하루하루 감사하다”고 전했다.

그러면서 “앞으로도 SNS를 통해 근황을 종종 전하겠다”며 “모두가 행복했으면 좋겠고, 제 음악이 삶에 조금이나마 좋은 영향을 줄 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다.

앞서 시바는 지난해 12월 건강 이상을 알린 바 있다. 당시 그는 “간 수치가 정상의 5배 이상 높게 나왔다”며 “항정신과 약물을 과도하게 복용한 영향으로 간 수치가 높게 나온 것 같다는 설명을 들었다. 건강 관리를 제대로 해야겠다”고 밝혔다.

한편 시바는 코미디언 김지선의 둘째 아들로, 2024년 래퍼로 데뷔해 음악 활동을 이어가고 있다. 김지선 역시 지난해 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 출연해 둘째 아들이 래퍼 시바로 활동 중이라고 소개하며 응원을 보낸 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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