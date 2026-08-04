‘나솔’ 28기 영철, 영자와 파경 후 결국 SNS 흔적 정리…추억 사진 모두 삭제

사진 = 영철 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 영철이 영자와의 파경 이후 SNS에 남아 있던 커플 사진을 모두 삭제하며 관계의 흔적을 정리했다.

4일 영철의 개인 SNS에는 영자와 함께했던 사진들이 모두 내려간 상태다. 영자의 파경 발표 이후에도 두 사람의 추억이 담긴 게시물을 유지해왔던 영철은 현재 일상 패션과 여행 관련 게시물만 남겨두며 SNS를 정리했다.

앞서 영자가 개인 SNS에서 영철과 함께한 사진을 삭제하며 결별설이 불거졌다. 이후 지난달 31일 “상대방과의 관계를 정리하고 헤어졌다”며 직접 파경 소식을 알렸다.

영자는 당시 “혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다”고 설명했다.

이어 “관계 종료에 따른 개인적인 정리와 물품 전달 역시 모두 마친 상태”라며 “헤어짐의 과정과 이유에 대해서는 따로 말씀드리지 않으려고 한다”고 덧붙였다.

한편 영자와 영철은 SBS Plus·ENA ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집 을 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다. 두 사람은 결혼을 준비하는 과정에서 유산의 아픔을 겪기도 했으며, 혼인신고 없이 지난 1월 결혼식을 올렸다. 그러나 약 6개월 만에 관계를 정리하며 각자의 길을 가게 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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