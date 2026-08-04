그룹 방탄소년단의 행보가 글로벌 경제 지표를 흔든다. 도시와 문화를 연결하는 음악의 힘을 보여준 방탄소년단의 행보가 글로벌 산업 전체를 움직이는 강력한 모멘텀으로 작용하고 있다는 평이다.

방탄소년단이 북미 대륙에 큰 경제적 파급력을 일으키고 있다는 주요 외신의 분석이 나왔다. 특히 단순한 공연 관람을 넘어 도시 전체를 테마파크로 탈바꿈시키는 하이브의 ‘더 시티(THE CITY)’ 프로젝트가 ‘BTS노믹스(BTSnomics)’를 극대화하고 있다고 바라봤다.

영국 유력지 가디언은 최근 보도(BTS are back: return of K-pop superstars sparks US economic boom)를 통해 4년의 공백을 깨고 월드투어를 재개한 방탄소년단이 미국 현지에 막대한 경제적 호황을 이끌고 있다고 집중조명했다.

매체는 8~9월 북미 7개 도시에서 16회에 걸쳐 열리는 방탄소년단의 콘서트 일정을 주목했다. 이어 앞서 5월 열린 라스베이거스 4회 연속 매진 공연의 성과를 짚으며, “당시 대형 호텔부터 차이나타운의 소규모 카페에 이르기까지 특수를 누려 약 3억 4000만 달러(약 4500억 원) 규모의 경제 효과를 창출한 것으로 추산된다”고 강조했다.

지난 1일과 2일 양일간 15만 7000여 명의 관객을 끌어모은 뉴저지 메트라이프 스타디움 공연을 기점으로 맨해튼 코리아타운 일대에도 수많은 ‘아미(ARMY.팬덤명)’가 몰렸다. 이를 두고 투어리즘 이코노믹스의 경제 개발 부문 책임자인 마이클 마리아노(Michael Mariano)는 가디언을 통해 “방탄소년단 팬들의 평균 지출액(티켓 외 숙박, 식음료, 항공 등 연계 지출)만 놓고 보아도 그 파급력은 FIFA 월드컵과 맞먹거나 그 이상일 것”이라고 전망했다.

방탄소년단 투어 성과는 하이브의 실적으로도 증명되고 있다. 소속 레이블 빅히트 뮤직의 모회사인 하이브의 올해 2분기 매출액이 1조 4500억 원에 달했다. 이는 엔터테인먼트 업계 최초의 단일 분기 매출 1조 원 돌파이자 하이브 창사 이래 역대 최대 분기 실적에 해당한다.

가디언은 하이브가 방탄소년단의 앨범명을 따서 지역 상권 및 문화 시설과 협업한 ‘BTS 더 시티 아리랑(BTS THE CITY ARIRANG)’ 프로젝트의 문화적 확장성도 눈여겨봤다. 뉴욕 한국문화원이 K-뷰티를 체험하고 응원봉(아미밤)을 직접 꾸미는 놀이터가 된 것이 대표적이다. 여기에 아르떼 뮤지엄은 화려한 영상과 소리로 눈과 귀를 사로잡는 특별한 미디어 아트 전시를 선보이며 축제 분위기를 더했다. 또한 뉴욕의 한식당과 팝업스토어 등은 멤버들이 좋아하는 삼겹살, 짜장면, 빙수 같은 한국 문화에 뿌리를 둔 특별 메뉴를 앞세워 현지인과 관광객들의 뜨거운 호응을 얻었다고 가디언은 전했다.

한편 미국 이스트 러더퍼드를 시작으로 북미 투어의 두 번째 막을 연 방탄소년단은 오는 5~6일 미국 폭스버러 질레트 스타디움(Gillette Stadium)에서 월드투어를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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