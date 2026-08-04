‘임신’ 김지민, 김준호표 오이냉국 자랑…“먹덧인 줄 몰랐네” [스타★샷]

사진 = 김지민 SNS 계정

코미디언 김지민이 임신 중인 근황과 함께 남편 김준호의 따뜻한 배려가 담긴 일상을 공개했다.

김지민은 3일 자신의 SNS에 “먹덧 하시는 분! 입덧 없어 좋아만 했지 이게 먹덧일 줄은 몰랐네!”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “오빠가 만들어준 오이냉국!” 이라고 덧붙이며 김준호가 직접 준비한 식사를 자랑했다.

공개된 사진에는 제육볶음과 된장찌개, 쌈채소, 오이냉국 등이 차려진 정갈한 한 상이 담겼다. 임신 중인 김지민을 위해 마련한 식사라는 점에서 훈훈함을 더했다.

앞서 김지민은 지난달 30일 “25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다”며 “자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었다”고 임신 소식을 직접 알린 바 있다.

한편 김지민과 김준호는 지난해 7월 결혼했으며, 결혼 1년 만에 첫 아이 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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