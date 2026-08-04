‘세계인의 문화유산’ 꿈꾸는 태권도… 홍보 영상 134개국 송출

사진=태권도진흥재단 제공

태권도의 철학과 공동체 문화를 세계에 알리는 홍보 영상이 4일부터 134개국 시청자를 만난다.

태권도진흥재단은 국제방송교류재단(아리랑국제방송)과 함께 ‘태권도, 한국의 도장 공동체 수련 문화에서 세계인의 문화유산으로’를 주제로 한 글로벌 태권도 홍보 영상을 제작했다고 밝혔다.

이번 영상은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정 후원을 받아 제작됐다. 2분40초 분량이며, 태권도원과 국내 태권도장에서 촬영한 수련 장면을 비롯해 태권도의 철학과 예절, 공동체 문화가 담겼다는 설명이다. 무예와 스포츠를 넘어 관광과 케이(K)-컬처로 확장된 태권도의 가치도 함께 조명한다.

특히 213만㎡ 규모의 자연환경을 갖춘 태권도원을 배경으로 세계 각국 태권도인들이 함께 수련하는 모습을 담아, 태권도가 국경과 문화를 잇는 세계인의 문화유산이라는 메시지를 전한다.

사진=태권도진흥재단 제공

영상은 4일부터 일부 TV 채널을 통해 미주와 유럽, 아시아 등 134개국에 송출된다. SNS 등에서도 1분과 2분40초 분량으로 공개되며, 태권도의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 기원하는 내용으로 마무리된다.

태권도 국가대표를 꿈꾸며 촬영에 참여한 태권크리 주니어 권예솔 양(초등학교 6학년)은 “국내외 많은 사람에게 태권도의 매력을 전하는 데에 함께 할 수 있어 정말 기쁘다”며 “앞으로도 태권도를 계속하면서 모두에게 모범이 되는 태권도인으로 성장하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “태권도 홍보 영상은 태권도 기술뿐만 아니라 태권도가 공동체 문화와 철학을 세계인에게 알린다”며 “태권도의 글로벌 브랜드 가치를 높이고 저변을 확대하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

사진=태권도진흥재단 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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