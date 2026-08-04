100년 넘은 순천 선암사 측간 등 해우소 3곳, 국가유산 된다

합천 해인사 국일암 해우소 (사진=국가유산청 제공)

사찰 화장실 해우소가 국가유산이 된다.

국가유산청은 순천 선암사 측간, 영월 보덕사 해우소, 합천 해인사 국일암 해우소 등 사찰 뒷간 3곳을 국가민속문화유산으로 지정 예고했다고 4일 밝혔다.

해우소는 한국전쟁 이후 통도사 극락암 경봉 스님이 처음 사용했고 근심·걱정을 다 버리라는 비유를 담아 널리 쓰이면서 사찰 용어로 정착하게 됐다. 이번에 지정 예고된 해우소는 건립 시기가 명확하고, 초기 입지와 원형의 모습을 잘 유지하고 있으며 현재까지도 실제 사용되고 있어 희소성과 역사적 가치가 높다는 평가를 받았다.

순천 선암사 측간 내부 (사진=국가유산청 제공)

세 곳 모두 지붕 종도리 아래 남아있는 상량 묵서를 통해 건립·수리 시기를 확인할 수 있다. 보덕사 해우소는 1882년, 해인사 국일암 해우소는 1910년 건립됐고, 선암사 측간은 1920년대 이전에 지어져 수리된 흔적이 확인됐다. 이들은 모두 경사지를 활용해 앞면은 단층, 뒷면은 중층 누각식으로 조성해 통풍과 채광에 신경 썼다.

모두 건립 이후 지금까지 100년 넘게 원래의 자리와 형태를 지키며 실제로 쓰이고 있어 역사적 가치가 뚜렷하다는 평가다. 전통 방식의 해우소는 빠르게 자취를 감추고 있어 이번 지정 예고 대상은 소멸 위기에 처한 희소성 있는 사찰 생활유산으로 평가된다고 국가유산청은 밝혔다.

영월 보덕사 해우소 입구 (사진=국가유산청 제공)

해우소는 승려공동체의 생활규범과 수행문화가 반영돼 사찰의 생활민속을 잘 보여주는 공간이다. 분뇨를 왕겨·낙엽 등과 함께 발효시켜 밭의 거름으로 되돌리는 전통 방식은 자원 순환의 지혜를 보여준다. 또 불전, 법당, 산문, 승당, 고원, 욕실, 동사(해우소) 등 칠당가람(선종사원에 필요한 7개 건물)의 하나로 사용 규범이 계율로 전할 만큼 수행공동체 생활문화의 핵심 공간이었다.

국가유산청 관계자는 “이번 지정 예고는 사찰의 불전이나 탑과 같은 신앙 공간뿐 아니라 수행공동체의 생활문화가 담긴 공간까지 국가유산의 범위를 넓혀 조명한다는 점에서 의미가 있으며 국민의 삶과 밀접한 생활민속유산으로 보존 기반을 넓혀 나가는 계기가 될 것으로 기대된다”고 설명했다. 국가유산청은 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤 국가유산위원회의 심의를 거쳐 국가민속문화유산 지정을 확정할 방침이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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