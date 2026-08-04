김다현, 정규 4집 ‘이모티콘’ 14일 발매…“팬들 위한 자작곡 수록”

사진=현컴퍼니

가수 김다현이 자작곡이 담긴 새 앨범을 통해 뮤지션으로서 한 단계 더 도약한다.

4일 소속사 현컴퍼니에 따르면 김다현은 오는 14일 정규 4집 ‘이모티콘’을 발매한다. 그동안 보여주지 않았던 새로운 장르에 도전함과 동시에 직접 작사·작곡에 참여한 자작곡이 함께 수록됐다.

어린 시절부터 판소리와 국악으로 탄탄한 가창력을 쌓은 김다현은 2020년 MBN ‘보이스트롯’ 준우승과 2021년 TV조선 ‘내일은 미스트롯2’ 최종 3위(美)를 차지하며 주목을 받았다. 이후 MBN ‘현역가왕’ TOP3, ‘한일가왕전’ MVP 등 경연 프로그램에서 활약했다.

이번 앨범을 통해 싱어송라이터로서 음악적 스펙트럼을 더욱 확장한 김다현은 “싱어송라이터로 실력을 키워나가고 싶고, 이번에 만든 곡 중 팬 여러분들을 위해 만든 노래도 있다”고 소감을 밝혔다.

이어 “오랜 시간 한결같은 마음으로 저의 길을 함께 해 준 팬님들을 위해 언젠가는 직접 곡을 만들고 싶었는데, 이번 정규 4집을 통해 보여드리게 됐다”며 “아직은 부족하지만 여러분들을 사랑하는 제 진심이 꼭 전해졌으면 좋겠다”고 남다른 팬사랑을 나타냈다.

앨범 발매 전까지는 색다른 변신을 담아낸 2장의 콘셉트 포토, 김다현이 직접 작사·작곡한 자작곡의 뮤직비디오 티저 영상 공개 등 순차적으로 티징 콘텐츠가 공개된다.

김다현은 현재 전국 각지 여름 축제에 초청돼 바쁜 일정을 보내고 있다. 지난 2일 폐막된 제1회 대전국제꿈씨영화제 축하공연 무대에서 무대를 선보였다. 출연작 ‘풍기’가 본선 진출작으로 선정된 가운데 출연 배우 김다현이 인기상 수상의 영예를 누렸다.

현컴퍼니는 “무더운 날씨에도 불구하고 바쁜 여름시즌을 보내고 있지만 새 앨범에 대한 김다현의 열정은 그 어느 때보다 남다르고 진지하다”며 “자신만의 이야기를 담아내는 싱어송라이터로 거듭난 김다현의 새로운 도전과 음악적 변신에 많은 응원을 보내달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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