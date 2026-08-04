김현숙, 정준원 향한 과도한 비난에 일침…“우리 모두 숨 좀 쉬자”

사진 = 김현숙 SNS 계정

배우 김현숙이 ‘놀면 뭐하니?’ 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 배우 정준원을 공개적으로 응원했다.

김현숙은 지난 3일 자신의 SNS에 정준원의 태도 논란을 다룬 기사를 캡처해 올리며 “세상이 왜 이러냐. 언제부터 세상이 이렇게 되었느냐”라고 적었다.

이어 “홍보가 필요했을 것이고, 나가라고 하니 나갔을 것이고, 나름 최선을 다했을 것이다. 각자의 감상평은 있을 테지만 내 마음 같지 않았다고 해서 비판이 아닌 비난을…”이라며 안타까운 심경을 전했다.

그러면서 “우리 모두 숨 좀 쉬고 삽시다. 이왕이면 좀 더 신선한 이야기들에 귀를 기울여 주시면 어떠실런지요”라고 덧붙였다.

앞서 하하도 정준원을 향한 과도한 비난을 자제해 달라고 호소했다. 그는 자신의 SNS를 통해 “현장에 있었던 사람인데 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다”며 “재밌게 살리려고 한 리액션이었다”고 설명했다.

이어 “첫 예능에 ‘놀면 뭐하니?’는 프로들에게도 어려운 프로그램이다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고 그냥 예능을 즐겨주셨으면 한다. 배우님에게 박수를 보낸다. 응원해 달라”고 전했다.

논란은 지난 1일 방송된 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 에서 불거졌다. 드라마 ‘유부녀 킬러’ 홍보를 위해 공효진과 함께 출연한 정준원은 긴장한 모습으로 토크에 적극적으로 참여하지 못했고, 연기 챌린지에서도 다소 어색한 모습을 보였다.

이 과정에서 유재석이 “다음 걸로 넘어가자”고 말하고, 하하가 모자를 던지는 리액션을 보인 장면이 온라인에서 확산되며 갑론을박이 이어졌다. 일부 시청자들은 “홍보를 위해 출연했는데 성의가 부족했다”고 지적한 반면, 다른 시청자들은 “예능 경험이 부족한 배우에게 지나치게 엄격한 잣대를 들이댄 것 아니냐”며 엇갈린 반응을 보였다.

한편 김현숙은 1999년 KBS 14기 공채 개그맨으로 데뷔해 ‘개그콘서트’, ‘막돼먹은 영애씨’ 시리즈 등을 통해 많은 사랑을 받았으며, 현재도 드라마와 예능, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활발히 활동하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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