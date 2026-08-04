‘광예원’ 강예원, 판타지오와 동행

배우 강예원이 현 소속사 판타지오와 재계약을 체결했다.

판타지오는 4일 재계약 소식을 알리며 “강예원과 동행을 이어갈 수 있게 되어 기쁘다. 강예원이 가진 무한한 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

재계약 소식과 함께 공개된 강예원의 새 프로필에는 그의 다양한 매력이 한껏 담겨 눈길을 끈다. 강예원은 깔끔한 블랙 슬리브리스에 내추럴하게 묶은 헤어스타일로 도회적인 분위기를 자아내며 우아함을 더한다.

또 다른 컷에서 강예원은 밝은 컬러의 슬리브리스와 긴 웨이브로 차분하면서도 청초한 무드를 완성, 가볍게 묶은 머리에 흰 셔츠와 청바지를 매치한 컷은 특유의 밝은 에너지를 배가시킨다.

강예원은 영화 ‘해운대’, ‘하모니’, ‘헬로우 고스트’, ‘퀵’ 등은 물론, 드라마 ‘나쁜 녀석들’, ‘백희가 돌아왔다’, ‘죽어야 사는 남자’ 등을 통해 장르를 가리지 않는 개성 넘치는 연기를 선보이며 대중의 큰 사랑을 받았다. 뿐만 아니라 각종 예능을 통해 거침없는 입담과 예능감을 뽐냈던 강예원은 최근 개인 유튜브 채널 ‘광예원’을 통해 솔직한 소통을 이어 나가며 다채로운 활동을 펼치고 있다. 또한 영화 ‘내 섬에서 당장 나가!’ 출연을 확정 지으며 오랜만에 스크린 복귀를 알렸다.

강예원이 소속된 판타지오는 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 이세영, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등 각 분야의 아티스트들이 소속된 매니지먼트 사로 최근 종영한 SBS ‘김부장’ 제작으로 흥행에 성공했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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