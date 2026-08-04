김수현, 필리핀서 2만 팬과 만난다…10월 대규모 팬미팅 확정

사진 = 벤치(BENCH)

배우 김수현이 오는 10월 필리핀에서 대규모 팬미팅을 열고 해외 팬들과 만난다.

김수현은 오는 10월 2일 필리핀 SM 몰 오브 아시아(MOA) 아레나에서 팬미팅 ‘OUR FOREVER WITH YOU’ 를 개최한다. 약 2만 명 규모로 열리는 이번 행사는 필리핀 라이프스타일 브랜드 BENCH가 주최하며, 오랜 시간 변함없는 응원을 보내준 현지 팬들과 특별한 시간을 함께할 예정이다.

김수현은 이번 팬미팅에서 다양한 토크와 무대, 이벤트를 통해 팬들과 소통에 나설 계획이다.

필리핀은 김수현이 오랜 기간 두터운 팬덤을 형성해온 대표적인 해외 시장 중 하나다. 최근 광고 활동을 재개한 그는 이번 팬미팅 개최를 확정하며 해외 활동에도 본격적으로 나선다.

BENCH 관계자는 “오랫동안 김수현을 사랑해준 필리핀 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물하기 위해 이번 팬미팅을 준비했다”며 “배우와 팬이 함께 만드는 특별한 자리가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 김수현은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘넉오프’에 출연했으며, 공개 일정은 아직 확정되지 않았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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