‘손흥민 스승’ 포체티노 감독, 미국과 4년 재계약…2030 월드컵까지 지휘

사진=AP/뉴시스

“미국 축구에 긍정적인 영향을 남기고 싶습니다.”

마우리시오 포체티노 감독이 미국 축구대표팀과 재계약을 맺었다.

미국축구협회는 4일 “포체티노 감독과 4년 연장 계약을 체결했다”고 밝혔다.

포체티노 감독은 2014년부터 2019년까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 이끌었던 지도자다. 당시 한국 축구대표팀 주장 손흥민을 영입하고 지도했다. 국내 축구 팬들에게도 친숙한 인물이다.

이후 토트넘을 떠나 파리 생제르맹(프랑스), 첼시(잉글랜드) 지휘봉을 잡았던 포체티노 감독은 2024년 9월 미국 축구대표팀 감독으로 부임했다.

포체티노 감독이 이끈 미국 축구대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 3승을 거두며 단일 대회 최다승 기록을 세웠고, 16강 진출이라는 성과를 냈다.

포체티노 감독은 “지난 2년 동안 협회와 함께 대표팀을 더욱 강하게 만들 수 있는 잠재력을 확인했다”며 “월드컵 기간 팬들이 보여준 열정은 우리가 이룰 수 있는 가능성에 대한 확신을 더욱 키워줬다. 미국 축구에 오래도록 긍정적인 영향을 남기고 싶다”고 말했다.

신디 팔로 콘 미국축구협회장은 “포체티노 감독은 선수들이 서로를 신뢰하는 문화를 만들었다. 이런 문화를 유지한 대표팀은 월드컵에서 성장했고 경쟁력을 보여줬다”며 “포체티노 감독과 코치진은 미국 축구 발전에 큰 도움을 줄 것”이라고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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