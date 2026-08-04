아도·윤하·YB 한자리에…파라다이스시티서 한일 음악축제

파라다이스시티에 한국과 일본 아티스트 22팀이 참여하는 대규모 음악 페스티벌이 열린다.

파라다이스시티는 오는 10월 3~4일 한일 합동 음악 페스티벌 ‘XMF 2026(Xnterstellar Music Festival 2026)’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에는 양국의 록·밴드 음악을 중심으로 서로 다른 음악 색깔과 팬덤을 지닌 아티스트들이 참여한다. 일본에서는 아도(Ado)를 비롯해 콜드레인, 노벨브라이트, 마이 헤어 이즈 배드, 피플 원, 사우시 독 등이 무대에 오른다. 특히 아도는 일본 여성 솔로 아티스트 최초로 일본 국립경기장에서 단독 공연을 연 가수로, 국내에서도 두터운 팬층을 보유하고 있다.

첫날인 10월 3일에는 한국의 윤하, 루시, FT아일랜드, 원위, 하츠웨이브와 일본의 아도, 콜드레인, 노벨브라이트, 마이 헤어 이즈 배드, 피플 원이 공연한다.

4일에는 YB와 더 픽스, 하이파이유니콘을 비롯해 일본의 사우시 독, 에에! 그룹, 마르시, 히라테 유리나 등이 관객과 만난다.

관객들은 이틀 동안 한국과 일본의 주요 아티스트 무대를 한자리에서 즐길 수 있다. 국내에서 접하기 어려웠던 일본 가수와 밴드의 공연을 함께 볼 수 있어 기대를 모은다.

파라다이스시티 관계자는 “한일 대표 아티스트들의 무대를 한자리에서 만날 수 있는 행사”라며 “앞으로도 다양한 공연과 문화 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

티켓은 오는 3일 오후 2시부터 예스24 티켓에서 판매한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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