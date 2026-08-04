방송인 김풍이 전립선염을 앓았던 경험을 방송에서 솔직하게 털어놓는다.

오는 5일 오후 8시 방송되는 KBS Joy 예능프로그램 '끼리끼리'에서는 김풍, 뮤지, 안재현이 해남으로 떠난 보양 여행에서 흑염소 요리를 즐기며 유쾌한 입담을 주고받는 모습이 공개된다.

세 사람은 첫 번째 보양 음식으로 흑염소를 맛보며 건강 관리와 몸보신에 대한 이야기를 나눈다. 대화는 자연스럽게 40대가 겪는 현실적인 건강 고민으로 이어지고, 예상치 못한 경험담도 쏟아진다.

이 과정에서 김풍은 과거 전립선염을 앓았던 사실을 고백한다. 갑작스러운 이야기에 뮤지와 안재현은 당황한 반응을 보였고, 김풍은 "정말 치욕스러웠다"며 당시를 떠올린다.

김풍은 진료를 받았던 과정부터 치료를 마친 뒤 겪은 에피소드까지 숨김없이 공개한다. 당시 상황을 직접 재연하며 설명을 이어가자 안재현은 놀라움을 감추지 못했고, 뮤지와 제작진 역시 연신 웃음과 충격을 오갔다는 후문이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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