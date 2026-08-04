가수 최예나가 어린 시절 소아암을 앓았던 사실을 방송에서 털어놨다.

지난 3일 방송된 SBS 예능프로그램 '내 남은 연애'에서는 시한부 선고를 받거나 생사의 고비를 넘긴 경험이 있는 청춘들이 자신의 투병기를 공개하며 새로운 인연을 찾아 나서는 모습이 그려졌다.

이날 출연자들은 암 투병 당시의 기억을 담담하게 전했다.

한 출연자는 군 복무 중 암 판정을 받았다며 "사망률이 높은 병이라 어머니에게 마음의 준비를 하셔야 한다고 했다. 4기였던 것으로 기억한다. 생존율이 50%도 되지 않아 항암 치료를 시작했다"고 밝혔다.

또 다른 출연자는 "암이라는 말을 들었을 때 실감이 나지 않았다. 죽을 수도 있다는 이야기를 듣고 한동안 멍했던 기억이 난다"고 당시를 떠올렸다.

출연자들의 사연을 들은 정용화는 "한창 놀고 싶고 하고 싶은 것도 많을 나이에 병과 싸워야 했던 것"이라며 안타까움을 드러냈다.

이에 최예나는 "저도 어릴 때 소아암인 림프종을 앓았었다"며 "그래서 더 공감이 간다. 마음이 이상하다"고 고백했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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