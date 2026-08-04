차가원 피아크그룹 회장 및 원헌드레드 대표. 뉴시스

300억원대 사기 혐의를 받는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 경찰에 구속됐다.

서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 3일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의를 받는 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거를 인멸할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

이날 오전 9시 27분께 변호인들과 함께 법원에 출석한 차 대표는 '어떤 점을 중점적으로 소명할 예정이냐'는 취재진 질문에 "성실히 답하고 오겠다"고만 답했다.

약 2시간 40분간의 심사를 마친 뒤 오후 12시 45분께 법원을 나온 차 대표는 '혐의를 인정하느냐', '어떤 내용을 소명했느냐'는 취재진의 질문에는 별다른 답변을 하지 않은 채 준비된 경찰 차량에 올라탔다.

차 대표는 자사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 선수금 242억원을 지급받고도 사업을 제대로 이행하지 않은 혐의를 받는다. 경찰은 이 사건으로 인한 피해 규모를 약 300억원으로 보고 있다.

서울중앙지검 인권보호부(부장검사 이시전)는 지난달 27일 차 대표를 상대로 사전구속영장 청구 전 면담 조사를 진행한 뒤 이튿날인 28일 구속영장을 청구했다.

앞서 검찰은 경찰이 신청한 구속영장을 두 차례 반려하며 범죄사실을 보완할 필요가 있다는 취지의 의견을 제시했다. 이후 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난달 22일 보완 수사를 거쳐 차 대표에 대한 세 번째 구속영장을 신청했다.

경찰은 지난 4월 원헌드레드 자회사인 빅플래닛메이드엔터를 압수수색한 데 이어, 지난 5월 6일과 7일 차 대표를 피의자 신분으로 불러 조사하는 등 수사를 이어왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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