노을 강균성, 10월 결혼 깜짝 발표…“평생 함께할 사람 만났다”

사진 = 강균성 SNS 계정

그룹 노을 멤버 강균성이 오는 10월 결혼한다.

강균성은 3일 자신의 SNS를 통해 자필 편지를 공개하며 팬들에게 직접 결혼 소식을 전했다.

그는 “늘 고마운 노을빛 여러분께”라며 팬덤을 향해 “오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에 저는 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었다”고 감사의 마음을 전했다.

이어 “그런 여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어 이렇게 글을 남긴다”며 “제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 됐다”고 밝혔다.

강균성은 “늘 변함없이 응원해 주시고, 제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같다”고 덧붙였다.

한편 강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 ‘붙잡고도’, ‘청혼’, ‘전부 너였다’, ‘그리워 그리워’, ‘늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서’ 등 다수의 히트곡을 발표하며 많은 사랑을 받아왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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