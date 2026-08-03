수출 23.3% 늘었지만 내수 반 토막…중견 완성차 3사 엇갈린 7월

최근 경기 평택시 포승읍 평택항 자동차 전용부두에 수출용 차량이 세워져 있다. 뉴시스

국내 중견 완성차 3사의 7월 판매 실적이 수출과 내수에서 뚜렷하게 엇갈렸다. GM 한국사업장이 해외 판매를 30% 넘게 늘리며 전체 실적을 끌어올렸지만 KG모빌리티(KGM)와 르노코리아는 국내외 합산 판매가 감소했다.

GM 한국사업장과 KGM, 르노코리아의 7월 판매 실적을 합산하면 총 5만3700대로 지난해 같은 달보다 9.3% 증가했다.

증가세는 해외 시장이 이끌었다. 3사의 해외 판매와 수출은 총 4만8620대로 전년 동월보다 23.3% 늘었다. 반면 국내 판매는 5080대로 47.5% 감소했다. 전체 판매에서 해외 물량이 차지하는 비중은 90.5%에 달했다.

GM 한국사업장은 국내 766대, 해외 4만1353대 등 총 4만2119대를 판매했다. 지난해 같은 달보다 국내 판매는 37.5% 줄었지만 해외 판매가 33.3% 늘면서 전체 판매량은 30.6% 증가했다.

GM 한국사업장은 중견 3사 전체 판매량의 78.4%를 차지했다. 3사의 해외 판매와 수출 물량 가운데 GM 한국사업장 비중은 85.1%에 달했다.

해외 판매는 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저가 이끌었다. 파생모델을 포함한 트랙스 크로스오버 해외 판매는 2만6822대, 트레일블레이저는 1만4531대로 집계됐다.

KGM은 국내 2610대, 수출 5941대 등 총 8551대를 판매했다. 국내 판매는 전년 동월보다 41.4% 감소한 반면 수출은 15.0% 증가했다. 전체 판매량은 11.1% 줄었다.

전월과 비교해도 판매량은 28.6% 감소했다. KGM은 지난 6월 내수 3637대와 수출 8345대 등 총 1만1982대를 판매하며 3년여 만의 월간 최대 실적을 기록한 바 있다.

르노코리아는 국내 1704대, 수출 1326대 등 총 3030대를 판매했다. 지난해 같은 달보다 국내 판매는 57.4%, 수출은 59.2% 줄었고 전체 판매량은 58.2% 감소했다.

국내에서는 그랑 콜레오스가 728대로 가장 많이 팔렸다. 필랑트는 537대, 아르카나는 439대를 기록했다. 하이브리드 모델 판매량은 1219대로 전체 내수 판매의 71.5%를 차지했다.

7월 중견 완성차 3사의 합산 판매량은 증가했지만 회사별 온도 차는 컸다. GM 한국사업장의 해외 판매 증가가 KGM과 르노코리아의 감소분을 상쇄했다. 국내 판매는 세 회사 모두 두 자릿수 감소하며 지난해의 절반 수준으로 내려앉았다.

김재원 기자 jkim@segye.com

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