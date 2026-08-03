‘흑백’ 김도윤 셰프, 배우 김서연과 4년 째 열애 중

유튜브 채널 스튜디오 슬램의 '사얼빡' 방송화면 캡쳐.

‘흑백요리사’ 시즌2의 ‘히든 백수저’ 김도윤 셰프가 배우 김서연과 열애 중이다.

배우 김서연은 최근 유튜브 채널 '스튜디오 슬램'의 ‘사얼빡’에 연인 김도윤 셰프와 동반 출연했다.

유튜브 채널 스튜디오 슬램의 '사얼빡' 방송화면 캡쳐.

유튜브 채널 스튜디오 슬램의 '사얼빡' 방송화면 캡쳐.

‘DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그안해?’라는 주제로 진행된 토크에서 김서연은 “교제한 지 4년 째다. 연극 뒤풀이에서 만났다”며 첫 만남을 떠올렸다.

먼저 연락한 건 김도윤 셰프였다. “'삼겹살 먹을래요?'라는 SNS 다이렉트 메시지를 받고 두 사람의 만남이 시작됐다.

'흑백요리사' 시즌1에서 탈락했던 김도윤은 시즌2에서 '히든 백수저'로 등장해 화제를 모은 바 있다. 현재 윤서울, 면서울, 그리고 서연의 오너셰프로 일하고 있다. 김 셰프가 운영하는 식당 서연 또한 김서연의 이름에서 따온 것으로 알려졌다. 김서연도 공동 대표로 이름을 올렸다.

김서연은 1999년 영화 '여고괴담 두번째 이야기'로 데뷔한 배우다. 드라마 '하이에나', '태종 이방원' 등에 출연했고, 최근 출연작으로는 채널A '다시 뜨거워지고 싶은 애로부부'가 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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