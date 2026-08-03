임영웅, 두 번째 스타디움 콘서트 추가 좌석 오픈…더 많은 팬 만난다

사진 = 임영웅 공식 SNS 계정

가수 임영웅이 두 번째 스타디움 콘서트를 앞두고 추가 좌석 예매를 진행한다.

임영웅 공식 SNS에는 3일 “아티스트 임영웅 2026 콘서트 [IM HERO - THE STADIUM 2] 추가 좌석 티켓 오픈 안내” 공지가 게재됐다.

공지에 따르면 추가 오픈되는 좌석은 무지개석(W1구역 일부), 별빛석(E11구역·W4구역 일부), 온기석(시야방해석·E5구역·E11구역·W1구역·W4구역 일부) 등이다.

임영웅 측은 팬들의 뜨거운 관심과 성원에 힘입어 더 많은 관객과 함께하기 위해 시야방해석을 포함한 일부 좌석을 추가 확보했다고 밝혔다.

추가 좌석 티켓 예매는 오는 8월 6일 오후 8시 지정 예매처를 통해 단독 진행된다.

한편 임영웅의 이번 콘서트는 2024년 5월 서울월드컵경기장에서 열린 ‘THE STADIUM’에 이어 선보이는 두 번째 스타디움 단독 공연이다. 고양종합운동장에서 개최되는 이번 공연은 매 티켓 오픈마다 전석 매진을 기록해 온 임영웅의 막강한 티켓 파워를 다시 한번 입증할 것으로 기대된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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