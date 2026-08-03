최영인 전 SBS 예능본부장, SM C&C 엔터부문 신임 대표 선임

최영인 전 SBS 예능본부장이 SM C&C 엔터사업부문을 맡는다.

SM C&C 측은 3일 “SM C&C 엔터사업부문 신임 대표로 최영인 전 SBS 예능본부장이 선임됐다”고 밝혔다.

최영인 엔터사업부문 대표는 서울대학교 동양사학과 출신으로, EBS와 SBS를 거치며 36년간 콘텐츠 기획과 제작, 조직 운영을 이끌어왔다. SBS 예능본부장을 역임하며 ‘야심만만’, ‘힐링캠프’, ‘판타스틱 듀오’, ‘미운 우리 새끼’ 등을 담당했다.

스튜디오프리즘 제작사업부문 대표 등을 맡아 콘텐츠 제작과 사업 다각화를 총괄해 온 것으로 알려졌다. 최영인 전 예능본부장 체제에서 제37회 백상예술대상 TV예능부문 작품상, 한국방송프로듀서상 TV예능부문 작품상, 한국방송대상 연예오락TV부문 작품상, 대한민국 콘텐츠대상 국무총리 표창 등을 수상한 바 있다.

최 대표는 향후 SM C&C 엔터사업부문을 총괄할 예정이다. SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연, 유승목, 지승현, 이학주, 알고보니 혼수상태 등 다수의 아티스트가 소속되어 있다.

특히 최 대표는 디지털 스튜디오 사업의 브랜딩과 사업 고도화에 중점을 맞춰 SM C&C 디지털 스튜디오의 정체성을 확립하고, 차별화된 오리지널 콘텐츠와 IP를 발굴해 사업 경쟁력을 키울 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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