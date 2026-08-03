다이클로, 개그맨 김원효 사업운영 근황 유튜브 ‘휴먼스토리’ 통해 공개

사진= 유튜브 채널 휴먼스토리

다이클로는 개그맨 김원효의 사업운영 근황이 유튜브 ‘휴먼스토리’ 통해 공개됐다고 3일 밝혔다.

지난 26년 7월 28일 유튜브 채널 '휴먼스토리'는 "잘나가던 KBS 개그맨 김원효 시골 마트에서 물건 파는 이유"라는 제목의 영상을 공개했다. 124만 명의 구독자를 보유한 이 채널은 다양한 직업군의 인물을 깊이 있게 조명하는 콘텐츠다.

이번 영상의 주인공으로 출연한 김원효는 대중에게 익숙한 개그맨으로서의 화려한 모습 대신 앞치마를 매고 마트에서 땀 흘려 일하는 점주로서의 일상을 가감 없이 보여줬다. 최근 '혼삥간다'를 통해 보여준 유쾌한 쇼핑 요정의 모습과는 또 다른 사업가로서의 진지하고 열정적인 면모가 빛을 발했다.

특히 시청자들의 눈길을 끈 것은 그가 직접 운영하고 있는 마트 프랜차이즈 '다이클로'에 대한 이야기였다. 영상 속 김원효는 능숙하게 물건을 진열하고 직접 손님들에게 응대하며 상품도 소개하고 사인도 해주고 사진도 찍어드리는 등 열정적인 모습을 보여줬다.

그는 방송 활동과 마트 운영을 병행하게 된 계기와 실제 점주로서 겪는 애환, 그리고 삶에 대한 진솔한 이야기를 털어놨다. 특히 “많은 분들이 이벤트성으로 마트를 운영하는 것이 아니냐고 오해하시지만 저는 부산에 2개, 포항에 1개 등 총 3개의 매장을 직접 운영하고 있는 어엿한 자영업자”라고 강조하며 사업에 대한 남다른 진정성을 드러냈다.

김원효의 이러한 진정성 있는 모습과 다수 대세 유튜버들이 증명한 브랜드 가치는 시청자들의 반응으로 이어졌다. 영상은 공개 직후 반응을 얻으며 조회수 200만 회를 돌파하며 급상승 인기 동영상 상위권에 이름을 올렸다.

브랜드 관계자는 “다이클로의 브랜드 가치를 증명하는 것은 비단 김원효의 진심만이 아니다”라며 “다이클로는 최근 대한민국에서 가장 영향력 있는 유튜브 채널들에서 잇따라 소개되며 가장 '핫'한 브랜드 중 하나로 자리매김했다”고 전했다.

개그맨 김원효의 진솔한 삶과 대세 마트 다이클로의 이야기는 유튜브 채널 '휴먼스토리'에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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