‘쌓여가는 적중금’ 축구토토 승무패, 5회 연속 1등 미적중…46억원 43회차로 이월

사진=스포츠토토 제공

5회 연속 1등 미적중으로 적중금이 쌓여간다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 축구토토 승무패 42회차에서 1등 적중자가 나오지 않아 1등 적중금 46억368만9250원이 43회차로 이월됐다고 3일 밝혔다.

지난 1일과 2일 열린 K리그1 6경기와 K리그2 8경기 등 국내 프로축구 14경기를 대상으로 진행된 축구토토 승무패 42회차에서는 모든 경기의 결과를 맞힌 1등 적중자가 나오지 않았다. 이로써 1등 미적중은 5개 회차 연속 이어졌다. 이에 따라 전회차에서 이월된 29억680만 250원을 포함한 1등 적중금 46억368만9250원이 차기 회차인 43회차로 이월됐다.

2등은 총 10건이 적중했다. 개별 환급금은 6787만5280원으로 집계됐다. 3등은 194건(174만9370원), 4등은 1619건(41만9250원)이었다. 이를 모두 합산한 42회차의 총 적중 건수 및 적중금은 1823건과 16억9689만6330원으로 확인됐다.

42회차 경기 결과를 살펴보면, 승(홈팀 승리)와 패(원정팀 승리)가 각각 4경기였으며, 무(양 팀의 무승부)는 6경기였다.

전북현대-FC서울전은 0-0, 김포FC-경남FC전은 1-1로 끝났다. 천안시티-용인FC전, 충북청주-수원삼성전, 안산그리너스-김해FC전은 나란히 2-2 무승부를 기록했으며, 제주SKFC-인천유나이티드전도 3-3으로 승부를 가리지 못했다.

특히 양 팀이 각각 2골 이상을 기록한 무승부가 4경기에서 나오는 등 다득점 무승부가 두드러졌다.

이어 진행되는 43회차는 국내 프로축구 7경기(K리그1 5경기, K리그2 2경기)와 일본 프로축구(J리그1) 7경기 등 총 14경기를 대상으로 진행되며, 오는 6일 오전 8시부터 8일 오후 7시까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

국내 경기에서는 FC안양-대전하나시티즌전을 비롯해 부천FC-광주FC, 김천상무-FC서울, 전북현대-제주SKFC, 포항스틸러스-울산 HD FC, 파주프런티어-수원FC, 성남FC-천안시티전이 대상경기로 선정됐다.

일본 경기에서는 FC도쿄-마치다 젤비아, 나고야 그램퍼스-시미즈 에스펄스, 세레소 오사카-파지아노 오카야마, 아비스파 후쿠오카-비셀 고베, 산프레체 히로시마-제프 유나이티드, 도쿄 베르디-가와사키 프론탈레, V-바렌 나가사키-교토 상가전이 대상경기에 포함됐다.

한편, 축구토토 승무패의 1등 적중금은 적중자가 없을 경우 최대 5회까지 다음 회차로 이월된다. 이에 따라 43회차에서도 1등 적중자가 나오지 않으면 해당 적중금은 추가로 이월되지 않고, 43회차에서 적중자가 발생한 차하위 등위에 배분된다.

한국스포츠레저 관계자는 “축구토토 승무패에서 5개 회차 연속으로 1등 적중자가 나오지 않으면서 43회차로 이월된 1등 적중금이 46억원을 넘어섰다”며 “43회차에서도 1등 적중자가 나오지 않을 경우 차하위 등위에 적중금이 배분되는 만큼, 이번 회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 말했다.

축구토토 승무패 43회차의 자세한 대상경기 정보는 베트맨, 경기 분석은 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]