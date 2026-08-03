KT, T1·한화생명 꺾고 선두 경쟁 가세…DK도 젠지 제압 ‘상승세’

15승 5패로 레전드 그룹 선두권 경쟁 합류한 KT 롤스터. 라이엇 게임즈 제공

KT 롤스터와 디플러스 기아가 2026 LCK 정규 시즌 3라운드 첫 주부터 강한 경기력을 선보이며 선두 경쟁에 뛰어들었다. 라이즈 그룹에서는 농심 레드포스가 유일하게 1주 차 전승을 기록하며 기분 좋은 출발을 알렸다.

라이엇 게임즈는 지난달 29일부터 이달 2일까지 서울 종로구 치지직 롤파크와 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 5홀에서 열린 2026 LCK 정규 시즌 3라운드 1주 차 경기가 종료됐다고 3일 밝혔다.

KT 롤스터는 정규 시즌 1~2라운드 1위 한화생명e스포츠와 2위 T1을 연이어 제압하며 존재감을 드러냈다. 7월 29일 T1과의 ‘이동통신사 매치’에서 2대0 완승을 거둔 KT 롤스터는 2일 한화생명e스포츠와의 경기에서도 풀세트 접전 끝에 2대1 승리를 따냈다.

3라운드 1주 차 마지막 경기에서 KT 롤스터와 한화생명e스포츠는 한 세트씩 승리를 주고받으며 팽팽한 기류를 형성했다. KT 롤스터가 1세트를 36대12의 킬 스코어로 가져가자 한화생명e스포츠는 2세트를 19대7 킬 스코어로 승리하며 맞받아쳤다.

이후 진행된 3세트에서는 KT 롤스터가 바론 둥지에서 한화생명e스포츠의 정글러 ‘카나비’ 서진혁을 먼저 잡아낸 뒤 승기를 굳혔고 바텀 라이너 ‘펜리르’ 박강준이 활약하며 치열했던 승부에 마침표를 찍었다.

이로써 KT 롤스터는 한화생명e스포츠, T1과 나란히 15승 5패를 기록하며 레전드 그룹 선두 경쟁에 합류했다.

이스포츠 월드컵(EWC) 우승팀 디플러스 기아도 상승세를 이어갔다. 디플러스 기아는 한화생명e스포츠와 젠지를 차례로 꺾으며 3라운드 1주 차를 2연승으로 마무리했다.

특히 한화생명e스포츠전에서는 약 7000골드 차 열세를 뒤집는 역전승을 거뒀고, 젠지까지 격파하며 짜릿한 성과를 거뒀다. 특히 정글러 ‘루시드’ 최용혁은 젠지전에서 LCK 정글러 포지션 역대 10번째로 통산 2000어시스트를 달성했다.

라이즈 그룹에서는 농심 레드포스가 유일하게 2연승을 기록했다. 농심 레드포스는 키움 DRX를 2대0으로 꺾은 데 이어 BNK 피어엑스를 상대로 2대1 역전승을 거두며 순조로운 출발을 알렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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