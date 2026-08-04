정키크림, 플러그앤플레이 미국 진출 프로그램 TOP 10 2년 연속 선정

이미지=JUNKY CREAM

글로벌 콘텐츠 IP 스튜디오 정키크림(JUNKY CREAM)이 플러그앤플레이 코리아의 미국 진출 프로그램 콘텐츠 스타트업 TOP 10에 2년 연속 선정됐다고 4일 밝혔다.

업체에 따르면 지난해 실리콘밸리, 올해 LA. 플러그앤플레이 코리아 프로그램에서 만든 네트워크가 수상과 투자, 공동제작으로 이어졌다.

정키크림은 경쟁 선발을 거쳐 지난해 실리콘밸리에 이어 올해 로스앤젤레스 프로그램에 합류한다.

주목할 것은 첫 참여 이후의 1년이다. 정키크림은 글로벌 AI 콘텐츠 시상식에서 서로 다른 세 작품으로 3개 부문 대상을 수상했고 CES 2026 이후 해외 기업들과 다수의 IP 공동제작을 추진해왔다. 프로그램에서 형성된 네트워크가 실제 성과로 연결된 것이다.

정키크림은 모션캡처·언리얼 엔진·CGI·AI를 결합한 자체 하이브리드 제작 시스템으로 애니메이션·영화·음악을 아우르는 오리지널 IP를 개발한다. 이번 LA 프로그램에서는 데모데이를 진행하고 현지 투자사·스튜디오·플랫폼과 만나 투자 유치와 IP 공동제작 기회를 넓힐 계획이다.

정키크림 관계자는 "2년 연속 선정은 기술이 아니라 글로벌 IP를 직접 만들고 시장에 내놓은 실행력을 인정받은 결과"라며 "미국을 중심으로 투자와 공동제작, 글로벌 파트너십을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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