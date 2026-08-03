NC IDS, ‘NC AX’로 간판 교체…NC AI와 시너지 강화

엔씨 R&D 센터. 엔씨 제공

엔씨의 IT 서비스 전문 자회사 엔씨아이디에스(NC IDS)가 엔씨에이엑스(NC AX)로 사명을 변경하고 인공지능 전환(AX) 전문 기업으로 새롭게 출발한다.

NC AX는 2024년 10월 설립 이후 인공지능(AI) 기술을 산업 현장에 적용하고 사업화하는 ‘AX(AI Transformation) 중심 기업’을 목표로 사업 역량을 강화해 왔다. 이번 사명 변경을 계기로 AX 기업으로서의 정체성을 명확히 하고, AI 기반 사업 경쟁력 확대에 속도를 낼 계획이다.

회사는 AI 원천 기술을 보유한 엔씨의 AI 전문 자회사 NC AI와 협업해 엔씨 및 주요 계열사의 AX 전환을 지원한다. 기존에 축적한 전사적자원관리(ERP), 업무시스템 개발, 플랫폼 구축, 애플리케이션 개발 등 IT 서비스 역량에 NC AI의 AI 기술을 접목해 시너지를 창출한다는 방침이다.

특히 기업 업무 프로세스 개선과 시스템 개발 경험을 기반으로 AI 기술을 산업 현장에 적용하는 AX 사업 영역을 지속 확대하고, 관련 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

이재진 NC AX 대표이사는 “회사가 보유한 프로세스 개선 및 애플리케이션 개발 역량을 바탕으로 NC AI와 협력해 AX 사업 영역을 지속적으로 확대하고, 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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