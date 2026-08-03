김수현, 1년 4개월 만에 공식 행보…“정말 많이 보고 싶었다”

사진 = 벤치 공식 SNS 계정

배우 김수현이 해외 브랜드 광고를 통해 오랜만에 팬들과 인사를 나눴다.

필리핀 패션 브랜드 벤치는 지난 2일 공식 SNS를 통해 김수현과 함께한 인터뷰 영상을 공개했다. 김수현은 해당 브랜드의 새 광고 모델로 발탁돼 글로벌 팬들에게 인사를 전했다.

영상에서 김수현은 “정말 많이 보고 싶었다”며 “오랜만에 인사드리게 돼 행복하다. 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.

김수현이 공식 영상에 모습을 드러낸 것은 지난해 활동을 중단한 이후 약 1년 4개월 만이다.

그는 지난해 3월 고(故) 김새론과 관련한 사생활 논란에 휩싸이며 공개 활동을 중단했다. 이후 기자회견을 열어 김새론과 교제한 사실은 인정했지만, 교제는 성인이 된 이후 이뤄졌으며 미성년자 시절 교제 의혹은 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

서울 성동경찰서는 지난달 29일 김수현의 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건에 대해 증거 불충분을 이유로 불송치 결정을 내렸다. 김수현 측 법률대리인은 당시 “객관적으로 확인된 사실에 따라 김수현을 바라봐 주시는 분들이 더욱 많아지기를 바란다”고 밝혔다.

한편 김수현은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘넉오프’에 출연했으며, 공개 일정은 아직 확정되지 않았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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