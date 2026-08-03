머드 더 스튜던트, ‘펜타포트’서 첫 솔로 무대 장악

사진 = Balming Tiger, CAM 제공

K-팝 그룹 바밍타이거 소속 머드 더 스튜던트가 페스티벌에서 첫 솔로 무대를 펼치며 눈도장을 찍었다.

지난 1일 인천 송도달빛축제공원에서는 ‘2026 인천 펜타포트 락 페스티벌’이 열렸다. 이날 머드 더 스튜던트는 2021년 발매한 솔로 EP ‘Field Trip(필드 트립)’부터 지난해 11월 발매한 첫 정규앨범 ‘LAGEON(라전)’의 수록곡 다수를 밴드 사운드로 재해석해 선보이며 첫 솔로 무대를 마쳤다.

사진 = Balming Tiger, CAM 제공

머드 더 스튜던트는 ‘LAGEON’을 발표한 뒤 서울, 대구, 부산을 거쳐 일본 시부야를 잇는 클럽 투어를 진행하며 국내외 팬층을 다져왔다. 지난 5월에는 인천 파라다이스시티에서 열린 ‘아시안 팝 페스티벌 2026’에 출연하기도 했다.

발가락 부상으로 한동안 목발에 의지해야 했던 머드 더 스튜던트는 이날 무대에서 부상의 흔적을 느낄 수 없을 만큼 무대와 객석을 자유롭게 오가는 열정적인 퍼포먼스를 펼쳤다. 공연 후에는 현장에 남아 관객과 함께한 에어로빅 세션에 참여해 밴드 멤버들과 신나는 댄스 퍼포먼스를 선보였다.

머드 더 스튜던트가 속한 바밍타이거는 지난 5월 두 번째 정규앨범 ‘Gongbu(공부)’를 발표한 이후 미국 공영라디오 NPR, 빌보드 등 해외 매체 호평을 얻고 있다. 머드 더 스튜던트는 물론 바밍타이거의 음악적 행보에 더욱 기대가 모아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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