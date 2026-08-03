“놀뭐는 프로도 힘들어”…정준원 ‘태도 논란’에 하하가 직접 남긴 댓글

하하가 정준원과 함께 방송을 진행하고 있다. 출처=MBC ‘놀면 뭐하니?’ 340화 방송 캡처

배우 정준원이 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서 보인 소극적인 태도로 온라인상에서 갑론을박에 휩싸인 가운데, 함께 출연한 방송인 하하가 당시 현장 분위기를 직접 전하며 그를 적극 옹호하고 나섰다.

최근 주요 SNS와 온라인 커뮤니티에는 지난 1일 방송된 ‘놀면 뭐하니?’ 속 정준원의 출연 분량을 편집한 숏폼 영상이 빠르게 확산됐다. 해당 방송에서 정준원은 동일한 대사를 다양한 감정으로 표현하는 ‘연기 챌린지’에 도전했다.

본업인 연기를 선보이는 자리였음에도 정준원은 긴장한 기색을 감추지 못하며 선뜻 입을 떼지 못했다. 이를 지켜보던 유재석이 “시간이 지나갔다”며 상황을 정리했으나, 이어진 재도전 기회에서도 정준원은 눈을 감은 채 대사를 이어가지 못하는 모습을 보였다. 당시 하하는 모자를 바닥에 던지는 과장된 리액션으로 분위기를 반전시켰고, 유재석은 “시청자들이 ‘쟤는 언제 얘기할까’ 싶을 것”이라며 특유의 답답함을 유쾌하게 표현했다.

방송 직후 일각에서는 “예능에 적극적으로 임하지 않았다”, “태도가 다소 아쉽다” 등 정준원의 태도를 지적하는 반응이 잇따랐다. 해당 장면을 담은 영상이 숏폼 형태로 재가공되며 논란은 더욱 가열됐다.

상황이 이래지자 현장에 있던 하하가 직접 해당 영상 댓글란을 통해 해명에 나섰다. 하하는 “당시 현장에 있었던 사람으로서 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다”며 방송 화면에 다 담기지 않은 실제 현장 분위기를 전했다. 본인의 과장된 리액션에 대해서도 “방송의 재미를 살리기 위한 예능적 연출이었을 뿐”이라고 선을 그었다.

이어 하하는 첫 지상파 예능에 도전한 후배를 향해 따뜻한 당부도 덧붙였다. 그는 “‘놀면 뭐하니?’는 프로 예능인에게도 어려운 프로그램”이라며 “전문 예능인이 아닌 만큼 귀엽게 봐주시고 즐겁게 시청해 주셨으면 좋겠다. 정준원 배우에게 박수를 보내며 다 함께 응원해 달라”고 전했다.

하하의 진정성 있는 옹호가 전해지자 누리꾼들의 분위기도 돌아섰다. 팬들은 “현장 당사자가 직접 설명해 주니 납득이 된다”, “첫 예능이라 긴장했을 뿐”이라는 반응을 보이며 정준원을 향한 응원의 목소리를 내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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