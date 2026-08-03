‘사랑이 온다’ 이주연, 父권해효보다 ‘30년 짝사랑’ 하석진

‘사랑이 온다’ 배우 이주연이 30년 짝사랑을 다양한 순간으로 다채롭게 표현하며 안방극장 재미를 책임졌다.

지난 1, 2일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑이 온다’에서 이주연은 패션디자이너 장서현 역으로 분해 김무진(하석진 분)을 향한 직진 로맨스를 펼쳤다.

이날 방송에서 장서현은 박정우(민진웅 분)로부터 김무진과 한규림(안희연 분)의 결별 가능성을 듣고 순간 화색이 돌았지만 아버지 묘소까지 함께 갔다는 소식에 속상한 표정을 감추지 못했다.

짝사랑 30년을 채우겠다는 엉뚱미도 뽐냈다. 언제까지 짝사랑만 할 거냐는 박정우의 물음에 “열 살부터 좋아했으니까 40이면 30년이잖아. 그때도 아닌 거면 나도 그만하려고”라고 답했다. 정우의 30년 근속 금메달을 걸어주겠다는 농담에 "이왕 줄 거면 순금으로 해줘"라며 능청스럽게 맞받아치는 티키타카도 보였다.

단단히 콩깍지가 씌어버린 면모도 돋보였다. 김무진을 따라 PC방에 간 그녀는 게임에 몰입하는 그의 모습에 홀린 듯 빠져들었다. 김무진의 낯선 모습에 당황하면서도 색다른 면을 발견한 듯 터져 나오는 웃음을 참지 못했다.

이후 장서현은 아버지와 짝사랑남 사이에 난처한 상황에 처했다. 집을 데려다준 김무진에게 엄마 밥을 먹고 가라며 자연스럽게 붙잡았지만 예상치 못한 장훈태(권해효 분)의 등장에 곤혹을 치렀다. 아버지의 호통 앞에서 이 모든 게 자신이 한 일이라며 김무진을 감쌌다.

이주연은 30년 순애보를 선언하는 못 말리는 고집부터 아버지와 김무진 사이에 낀 난처한 상황까지 사랑 앞에 한없이 솔직한 장서현을 그려내며 극의 재미를 책임지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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