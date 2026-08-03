'사랑이 온다' 박수오, 교실 들썩이게 한 인기남…비주얼 존재감 눈도장

'사랑이 온다' 배우 박수오가 훈훈한 비주얼과 매력을 발산하며 첫 등장부터 시청자 눈도장을 찍었다.

지난 2일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 4회에서 박수오는 고등학생 한규서 역으로 첫 등장했다.

이날 방송에서 규서는 교실에서 자신의 책상 위에 쌓인 선물들을 살펴봤다. 훤칠한 비주얼로 단번에 시선을 끈 그는 교실 밖에 본인을 보기 위해 모인 여학생들의 시선 속에서 친구들과 어울렸고, 선물을 나눠주면서 훈훈함을 자아냈다.



쌍둥이 누나 규민(김민서 분)을 향한 다정한 면모도 눈길을 끌었다. 규민이 자신 때문에 쏟아지는 관심이 부담스러워 거리를 두려 하자 "알았어. 미안해"라며 누나의 마음을 헤아렸다. 하지만 학교 밖에서는 다시 장난기 어린 얼굴로 다가가 "친한 척한다 이제?"라고 웃어 보였고, 가방을 대신 메주는 세심함으로 투닥거림 속에서도 규민을 살뜰히 챙겼다.

박수오는 환한 웃음과 여유로운 태도, 친구들과의 티키타카로 학교 안 인기남 한규서의 매력을 한층 돋보이게 했다.

첫 등장부터 시선을 끄는 비주얼과 밝은 에너지, 다정한 남매 케미로 극에 산뜻한 활기를 더했다는 평가를 받는다. 등장만으로도 캐릭터의 존재감을 확실히 남긴 박수오가 앞으로 어떤 활약을 이어갈지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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