“데뷔 미션은 탄소 조기감축”…국회 앞에 K-팝 팬덤 모인 이유

사진=케이팝포플래닛

미래세대의 탄소 부담을 줄이는 책임 있는 입법을 요구하는 이색 퍼포먼스가 국회에서 펼쳐졌다.

K-팝 팬들이 결성한 기후단체 케이팝포플래닛은 3일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 국회 기후위기특별위원회 의원들을 대상으로 ‘국민픽 기후의원’을 선정하는 콘셉트의 퍼포먼스를 열고 탄소중립기본법에 조기감축 원칙을 반영할 것을 촉구했다.

이번 행사는 이달 중 개정이 예정된 탄중법에 탄소 배출을 조기에 집중 감축하는 원칙을 명확히 담아야 한다는 요구를 전달하기 위해 마련됐다. 단체는 최근 기후특위 법안심사소위를 통과한 개정안이 시민 공론화 과정에서 78%의 지지를 받은 조기감축 원칙을 충분히 반영하지 못하고, 선형감축 하한선을 포함한 것은 미래 세대에 탄소 감축 부담을 떠넘기는 것이라고 주장했다.

사진=케이팝포플래닛

케이팝포플래닛은 기자회견을 통해 “선형 감축은 미래세대에 온실감축 부담을 떠넘기는 처사”라면서 “헌법재판소 결정 취지를 살려 미래세대에 부담을 넘기지 않는 조기 감축을 유일한 감축 경로로 채택해야 한다”고 강조했다.

2024년 헌법재판소는 2031∼2049년에 적용할 대강의 정량적 온실가스 감축 목표가 없는 것은 헌법에 맞지 않는다며 탄소중립기본법 헌법 불합치 결정을 내리고 올해 2월까지 개정하라고 했다. 최근 기후특위에서 탄소중립기본법 개정안이 의결됐고, 조정식 국회의장이 이달 말까지는 개정안을 통과시켜야 한다는 입장을 밝혀 조만간 법 개정이 이뤄질 전망이다.

행사는 인기 아이돌 오디션 프로그램 ‘프로듀스101’을 패러디한 방식으로 진행됐다. 시민이 국회의원을 평가하는 ‘국민 프로듀서’, 의원은 선택을 받는 ‘기후 연습생’이라는 설정 아래 참가자들은 기후특위 소속 의원들의 얼굴 가면을 쓰고 각 정당을 상징하는 넥타이를 착용한 채 대표곡 ‘나야 나(Pick Me)’에 맞춰 군무를 선보였다.

현장에는 ‘데뷔 미션은 조기감축, 무시하면 청년들 마음에서 방출됩니다’라는 문구가 내걸렸으며 참가자들은 국회의사당을 향해 다양한 K-팝 응원봉을 들어 올리는 퍼포먼스를 펼치며 책임 있는 입법을 응원하는 메시지를 전달했다.

퍼포먼스에 참여한 한 청년은 “해가 갈수록 이상기후 경보가 잦아지며 우리 일상이 위험해지는 걸 선명하게 느낀다. 기후위기 결과를 가장 오래 감당해야 할 사람은 저와 같은 청년들과 다음 세대”라며 “시민의 대표이자 미래세대의 선배로서 기후특위 의원들께서 책임 있는 결정을 보여주시기 바란다”고 호소했다.

이번 퍼포먼스는 지난 22일 시작된 ‘국민픽 기후의원은 나야 나’ 캠페인의 일환으로 진행됐다.

행사 후 케이팝포플래닛 활동가들은 기후특위 의원실을 방문해 캠페인을 통해 모인 시민 메시지 2만여 건과 의원별 시민 득표 현황을 담은 서한을 전달했다. 메시지에는 초등학생과 교사, 청년 노동자 등 다양한 시민들의 의견이 담겼으며 국회 본회의 통과 전까지 조기감축 원칙을 명확히 담은 법안 마련을 촉구했다.



단체에 따르면 사전에 시민 메시지 수령 의사를 밝힌 의원은 더불어민주당 소속 김정호 기후특위 위원장과 국민의힘 소속 박지혜 간사를 비롯해 김용태 국민의힘 의원, 김원이 민주당 의원, 박정현 민주당 의원, 서왕진 조국혁신당 의원, 이소영 민주당 의원, 조은희 국민의힘 의원, 정혜경 진보당 의원 등이다. 지난 2일 기준 온라인 캠페인에서는 정혜경 의원이 1113표로 가장 많은 시민 지지를 받았고, 이소영·이주희·박지혜·김정호 의원이 뒤를 이었다.

김나연 케이팝포플래닛 캠페이너는 “응원봉은 이제 콘서트장을 넘어 다양한 사회정의를 위한 행동을 상징하는 도구가 됐다”면서 “우리가 지금의 일상을 더 오래 안전하게 누릴 수 있기를 바라는 아주 단순하지만, 기후위기 속에 쉽지 않은 마음을 담았다”고 말했다.

이어 “헌재 판결 취지대로 미래 세대에 탄소 부담을 떠넘기지 않는 ‘조기감축’을 유일한 경로로 담아야 한다. 악화하는 기후위기 속에서도 그나마 청년들이 안심하고 미래를 꿈꿀 수 있다. 국회가 책임 있는 입법을 완료할 때까지 같은 마음을 가진 시민들과 함께 ‘기후의원’들을 응원하겠다”고 덧붙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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