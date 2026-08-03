'붉은사막', 중국서도 통했다…CGIA 최고 인터내셔널 게임 선정

펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 중국 게임 시장에서도 경쟁력을 인정받았다.

펄어비스는 붉은사막이 중국 최대 게임쇼 차이나조이 기간 열린 '중국 게임 혁신 어워드 2026(CGIA)'에서 '최고의 인터내셔널 게임'을 수상했다고 3일 밝혔다.

올해로 6회째를 맞은 CGIA는 중국음향·디지털출판협회가 주최하고 게임 플랫폼 탭탭(TapTap)이 주관하는 시상식이다. 매년 게임의 독창성과 기술력, 예술성 등을 종합적으로 평가해 우수 게임과 개발사를 선정한다.

최고의 인터내셔널 게임 부문은 게임플레이와 기술 혁신, 예술적 완성도 등에서 뛰어난 성과를 거두고 글로벌 게임 산업 발전에 기여한 해외 게임에 수여된다. 붉은사막은 앞서 영국 디벨롭 스타 어워드에서 기술 혁신상을 받은 데 이어 이번 수상까지 더하며 기술력과 작품성을 다시 한번 입증했다.

펄어비스는 중국 시장 공략에도 공을 들이고 있다. 지난해 빌리빌리월드와 차이나조이에서 붉은사막 단독 전시관을 운영하며 현지 이용자들과 접점을 넓혔고, 스토리와 세계관에 대한 몰입도를 높이기 위해 중국어 음성과 자막도 지원했다.

현지 반응도 긍정적이다. 중국 게임 전문 매체 게이머스카이(GamerSky)는 붉은사막에 86점을 부여하며 "콘텐츠의 풍부함은 실제 존재하는 게임이라는 사실이 믿기지 않을 정도"라고 평가하며 방대한 오픈월드와 다양한 콘텐츠 구성을 호평했다.

한편 펄어비스는 지난 31일 개막한 차이나조이 2026에서 중국 TV·디스플레이 제조사 TCL과 협력해 붉은사막 시연을 진행했다. TCL 부스를 통해 전투와 오픈월드 콘텐츠를 선보였으며, 현지 미디어와 파트너사를 초청한 애프터파티를 열어 중국 시장 내 협력 네트워크 확대에도 나섰다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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