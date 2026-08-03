김혜수, 핫핑크부터 보라 트위드까지…‘보정 필요 없는’ 명품 비율

김혜수가 독보적인 비주얼을 자랑했다. 출처=김혜수 SNS

배우 김혜수가 독보적인 비주얼과 비율을 자랑했다.

지난 2일 김혜수는 자신의 인스타그램에 “#지금불륜이문제가아닙니다”라는 해시태그와 함께 촬영 현장 비하인드가 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 김혜수는 화사한 핫핑크 컬러의 집업 탑과 H라인 미디스커트를 조합한 스포티 셋업으로 시선을 사로잡았다. 상의는 가볍고 루즈한 핏에 화이트 지퍼로 포인트를 주었으며, 스커트에는 슬릿 디테일을 더해 활동성과 스타일을 동시에 살렸다.

또 다른 사진에서는 체크 패턴의 보라색 트위드 재킷과 심플한 블랙 점프수트를 매치해 시크한 매력을 발산했다. 로고 버클 벨트로 허리 라인을 강조해 남다른 비율을 드러낸 그는 검은색 시스루 스타킹과 메리제인 스타일의 블랙 에나멜 힐을 함께 연출해 세련된 분위기를 더했다.

이어 김혜수는 해당 게시물 댓글을 통해 “시리즈 오픈을 함께해 주신 분들 모두 고맙습니다”라며 작품을 함께한 이들에게 감사를 전했다.

사진을 접한 팬들은 “우아함 그 자체다”, “작품도 흥미진진하고 외모도 눈부시다”, “미모가 가장 큰 화제” 등의 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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