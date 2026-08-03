요아정, 신메뉴 ‘빙수 출시 기념’ 동탄 롯데백화점 팝업 오픈

요아정이 신메뉴 ‘빙수의 정석’ 출시를 기념해 동탄 롯데백화점 지하 1층 푸드코트에 팝업스토어를 오픈했다고 3일 밝혔다.

이는 잠실 롯데월드몰에 이어 선보이는 두 번째 오프라인 팝업이다.

이번 동탄 롯데백화점 팝업에서 선보이는 오리지널 컵빙수는 3800원의 합리적인 가격대부터 시작해 가성비와 프리미엄을 모두 잡았다는 평가다.

신선한 생과일이 듬뿍 올라간 ‘프리미엄 생망고 컵빙수’와 ‘와르르 리얼 수박 컵빙수’를 비롯해, 스페셜 토핑을 더한 ‘해남 초당옥수수 브륄레 컵빙수’, ‘두바이 딥초코 컵빙수’, 클래식한 ‘쫀득 인절미 팥 컵빙수’ 등 총 5종으로 소비자의 다양한 취향을 정조준한다.

매장에는 빙수 외에도 곁들여 먹기 좋은 찹쌀떡, 두쫀쿠 등 다양한 MD 상품을 만나볼 수 있다. 특히 팝업 운영 기간 MD 상품을 구매하는 고객을 대상으로 ‘4+1 이벤트’를 진행해 특별한 즐거움을 더한다.

아울러 요아정 신메뉴 빙수는 배달 플랫폼을 통한 주문도 가능해 집에서도 편안하게 프리미엄 빙수를 즐길 수 있다.

요아정 관계자는 “잠실에 이어 동탄에서도 많은 고객분들께 요아정의 빙수를 선보이게 되어 기쁘다”며 “무더운 여름, 언제 어디서나 요아정과 함께 시원하고 달콤한 시간을 보내시길 바란다”고 전했다.

한편, 이번 요아정 동탄 롯데백화점 팝업스토어는 오는 12일까지 운영된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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