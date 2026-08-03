“이 정도였어?” 전소미, 과감한 백리스 수영복…글래머 자태 ‘시선 집중’ [스타★샷]

전소미가 파격적인 수영복 패션을 공개했다. 출처=전소미 SNS

가수 전소미가 감각적인 수영복 패션으로 독보적인 자태를 과시했다.

지난 2일 전소미는 자신의 인스타그램을 통해 별도의 글 없이 수영장에서 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.

전소미가 파격적인 수영복 패션을 공개했다. 출처=전소미 SNS

공개된 사진 속 전소미는 휴양지의 청량한 분위기와 어우러지는 감각적인 스타일링을 선보였다. 특히 시선을 사로잡은 것은 블루 컬러의 원피스 모노키니다. 깊게 파인 넥라인과 홀터넥 스타일로 스포티함을 살린 해당 수영복은 과감한 백리스 디자인으로 반전 매력과 시원한 바디라인을 동시에 강조했다. 여기에 톤온톤 블루 배색 디테일이 더해져 한층 입체적인 스타일을 완성했다.

스타일링에 맞춘 헤어와 메이크업도 눈길을 끌었다. 전소미는 애쉬 브라운 컬러의 헤어를 한쪽으로 자연스럽게 땋아 내리며 특유의 발랄하면서도 청순한 아우라를 발산했다.

사진을 접한 팬들은 “행복한 휴가를 보내고 있는 것 같아 보기 좋다”, “휴양지에서도 독보적인 아우라다”, “수영복 스타일링이 너무 잘 어울린다” 등 다양한 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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