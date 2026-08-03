앳하트, 美 최대 라디오 방송사 단독공연…가파른 글로벌 성장세

사진제공=타이탄콘텐츠, JoJo Wright

걸그룹 앳하트(AtHeart)가 미국에서 단독 공연을 성료하며 현지의 뜨거운 반응을 입증했다.

앳하트는 지난달 30일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 아이하트라디오 시어터에서 단독 공연 'iHeartKPOP with JoJo LIVE'를 개최했다. 미국 최대 온라인 라디오 방송사와 함께한 단독 공연이다.

유명 DJ 조조 라이트(JoJo Wright)의 진행 속 펼쳐진 단독 공연에는 LA뿐 아니라 뉴욕, 텍사스, 피닉스 등 미주 전역에서 앳하트를 보기 위해 500여명의 팬들이 공연장에 운집했다.

앳하트는 'Good Girl (AtHeart)'을 비롯해 'Shut Up', 'Push Back', 'Dot Dot Dot...', 'Knew Me' 등 대표곡을 아우른 세트리스트를 선보였다. 특히 가장 최근 발매한 'Say It'을 피날레로 선곡해 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

견고한 팀워크 속 완전체 시너지를 발휘하며 현장 열기를 최고조로 달궜다. 7인 7색 비주얼은 물론 현지 언어로 DJ 조조 라이트와 인터뷰를 하는 등 한결 여유로워진 무대 매너가 돋보였다.

앳하트는 지난해 미국 내 대대적 프로모션의 일환으로 FOX5 대표 토크쇼 '굿데이 뉴욕', 그래미 뮤지엄의 '글로벌 스핀 라이브'에 출연하며 눈도장을 찍은 바 있다. 나아가 이번에는 LA에서의 단독 공연을 성황리에 마무리하며 글로벌 시장 내 가파른 성장세를 입증했다는 평가다.

앳하트는 월 중 1996년 국내 최고 히트곡인 룰라의 '3! 4!'를 앳하트만의 감성으로 재해석한 두 번째 싱글을 선보이며 국내외 인기 상승세에 박차를 가할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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