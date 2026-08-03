하입프린세스, 첫 국내 팬미팅서 빛난 소통…“얼굴 하나하나 다 기억할게요”

사진 제공=챕터아이

그룹 H//PE Princess(하입프린세스)가 첫 국내 미니 팬미팅을 열고 팬들과 처음으로 가까이에서 만났다.

하입프린세스는 지난 1일 오후 서울 영등포구 타임스퀘어 영등포 CGV에서 미니 팬미팅 ‘H//PE Princess Mini Fanmeeting <H//PY VIBE>’를 개최했다. 음악과 토크, 다양한 참여형 이벤트를 통해 아티스트와 팬이 함께 만들어가는 콘셉트로 꾸며졌다.

하입프린세스는 “한국 팬들과 드디어 만나게 돼 너무 기쁘다. 좋은 추억 많이 만들자”고 반가운 인사를 전했다. 편안한 분위기 속에서 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’의 타이틀곡 ‘Stolen’과 수록곡인 ‘One day’ 뮤직비디오 촬영 비하인드 등 다양한 이야기를 나누며 소통을 이어갔고, 팬들이 직접 참여하는 코너를 통해 더욱 밀접하게 소통했다. 멤버들은 객석 곳곳의 팬들과 적극적으로 눈을 맞추고 호흡하며 감사한 마음을 전했고, 팬들 역시 함성으로 화답했다.

하입프린세스는 “팬 여러분과 이렇게 가까이에서 직접 인사드릴 수 있어 너무 기뻤다. 앞으로의 활동도 많이 지켜봐 달라”며 “오늘 함께 만든 소중한 추억을 오래 간직했으면 좋겠다. 앞으로도 더 좋은 음악과 무대로 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 감사의 마음을 전했다. 이어 “얼굴 하나하나 다 기억할 테니 다음에도 꼭 다시 만나자”고 덧붙였다.

데뷔 이후 한국과 일본을 오가며 활발한 활동을 펼쳐온 하입프린세스는 대학 축제와 글로벌 무대, 일본 단독 팬미팅 등을 통해 꾸준히 팬층을 넓혀왔다. 하입프린세스는 오는 14~16일(현지 시간) 미국 LA 컨벤션센터와 크립토닷컴 아레나에서 열리는 ‘KCON LA 2026’ 공연을 통해 팬들과 만남을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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