싱어송라이터 이제, 김종환 ‘사랑을 위하여’ 특별 커버…공연장 가득 채운 감성

사진 = 컬러톤즈 제공

싱어송라이터 이제(soon)가 기획공연을 통해 자신만의 감성을 뽐냈다.

3일 컬러톤즈 레이블에 따르면 이제는 지난달 31일 서울 CJ아지트 광흥창 공연장에서 기획공연 ‘사랑의 언어’를 개최했다.

이번 공연은 누구나 각자의 방식으로 사랑을 경험하고 그 감정을 품은 채 살아간다는 메시지를 바탕으로, 다양한 사랑의 순간과 감정을 음악으로 풀어냈다.

이날 이제는 ‘배경과 집’, ‘파도의’ 등 자작곡을 비롯해 총 10곡을 부르며 무대를 채웠다. 또한 ‘사랑이 아닌 단어로 사랑을 말해요’로 사랑받은 아티스트 시소(siso)가 함께했다.

사랑의 여러 주제와 순간을 담백한 편곡과 진솔한 가사로 풀어낸 동시에 공연의 주제에 맞춰 김종환의 ‘사랑을 위하여’를 특별 커버 무대로 선보여 호응을 얻었다.

이제는 2018년 신인 발굴 브랜드 ‘Anonymous Artists(어나니머스 아티스트)’ 프로젝트를 통해 이름을 알렸고, 2021년 ‘I KNOW(아이 노우)’를 발매하며 음악 활동을 시작했다.

담백하면서도 깊은 감성으로 꾸준히 사랑받고 있는 이제는 유튜브 채널 ’이제순’을 통해 다양한 노래들을 커버하며 주목받고 있다. 최근에는 딩고 뮤직 음악 콘텐츠 ‘라이징보이스(Rising Voice)’에 출연해 탄탄한 라이브 실력을 입증했다.

이번 공연을 성공적으로 마무리한 이제는 앞으로도 다양한 무대와 음악 작업을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다. 장르를 넘나드는 깊이 있는 감성과 리스너들의 마음을 울리는 음악을 선보이고 있는 그가 앞으로 보여줄 행보에 기대가 모아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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